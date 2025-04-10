新黨游智彬具中國身分？ 游今到移民署辦「投案」記者會

新黨副秘書長游智彬（中）今天早上到移民署「投案」。（記者王冠仁攝）

2025/04/10 11:44

〔記者王冠仁／台北報導〕從本月初開始，許多在台中國配偶、定居人士，先後接獲移民署通知書，要求在3個月內繳交喪失原籍證明等文件，否則恐遭撤銷在台定居、戶籍；其中，新黨副秘書長游智彬也在此列。游智彬不滿，在今天早上前往移民署外舉辦「游智彬具中國籍？投案記者會」，要求移民署提出他有中國籍的證明，更揚言明天要到台北地檢署提告內政部長、移民署長。

游智彬說，移民署說他有中國籍，他現在來投案，他確確實實擁有中華民國戶籍；他手上有證據，他沒有中國大陸的戶籍。一個人從中國大陸遷來台灣，就要放棄中國大陸的戶籍，就如同從台東把戶籍遷到台北，就要把台東的戶籍註銷，這符合中華民國憲法、民法的規定。

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游智彬表示，今天民進黨為了搞台獨，開始在內部製造敵人，移民署很可惜成為了民進黨的打手。移民署憑什麼把他的個資洩漏給特定媒體當獨家？他手上有他已經撤銷中國大陸戶籍的證明，為什麼移民署把它搞丟了？他要求移民署在24小時內公布他是否具有中國大陸的戶籍，「我現在跟移民署宣戰！」

游智彬還說，他明天早上會到台北地檢署控告總統賴清德、內政部長劉世芳、移民署長鐘景琨洩密、圖利特定媒體。

知情官員透露，游智彬是1983年生，出生地為中華人民共和國福建省漳浦縣，1995年憑著入境證在台灣設籍。游在2004年之前就取得台灣身分，也在這一波要回去除戶籍的通知名單中。

台灣在2004年3月1日修正施行兩岸條例，要求台灣地區人民不得在大陸地區設有戶籍或領用護照；該條例第9條之1第3項明文規定，該條例修正施行前已在大陸地區設籍或領用大陸地區護照之定居對象，給予6個月繳附喪失原籍證明之寬限期。

據悉，移民署此次總共發出1萬多份通知書給在台中配、定居人士，這些人就是當初沒有在6個月寬限期內繳付相關證明者，政府近來為了落實兩岸單一戶籍制度，移民署從去年底著手進行前置作業，經分析、清查在台14萬多名中配、定居人士的背景與資料，本月初正式寄出通知書。

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