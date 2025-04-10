想理解川普先看雷根傳記電影！ 杜奕瑾分析2人背景雷同處

美國總統川普。（美聯社）

2025/04/10 13:14

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普2日宣布對台課徵32%關稅，今再宣布對包括台灣在內75國暫緩實施90天，對此台灣人工智慧實驗室創辦人杜奕瑾表示，想理解川普的可以看共和黨總統雷根的傳記電影，有很多背景雷同之處。

杜奕瑾在臉書PO文表示，雷根傳記電影與川普有許多雷同之處，反滲透：在美蘇冷戰最激烈時，核戰危機下，蘇聯透過共黨公會赤化好萊塢時大部分人選擇看不到房間裡的大象，雷根不加掩飾地攻擊。川普在面對中國透過校園、民間社團滲透，一般人避談，川普也是毫不掩飾加以反擊，把國內潛伏滲透的組織用各種手段逼出來。

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杜奕瑾分析，非傳統政治家族：從演藝事業到企業奇異代言品牌，毅然代表共和黨選到加州州長。善用商場手段與爭議性群眾魅力達成目標；主張加稅：州長任期內，垂危的加州財政赤字。雷根一反政治人物不敢碰增稅議題，選擇強行提高稅收的手段將預算赤字轉虧為盈。高級知識分子包括名校柏克萊學生在內人民的不滿和大規模抗議示威。

杜奕瑾指出，即使受到全面性抗議，不改其色，還選擇鎮壓學生；非傳統經濟學：雷根推行的經濟政策難以傳統經濟學理解，被人稱為雷根經濟學，排除稅賦規則的漏洞，下蒙藥結果美國經濟先跌後升。

杜奕瑾續指，用經濟政策瓦解共黨：經濟制裁以及對蘇聯人民思想的同化，使原本已疲弱不堪的蘇聯經濟，又受到嚴重打擊，最終造成蘇聯瓦解。以目前川普阻斷國際對俄羅斯採購能源、關稅重組非紅供應鏈，可以看得出川普最終的對象與經濟手段優先雷同之處；反對大政府主義：雷根始終強調他對於聯邦政府在處理問題上的能力抱持著懷疑態度，尤其是在經濟問題方面。他多次公開批評政府效率，雷根的名言是：「政府並不是解決問題的方法，政府本身才是問題所在。」

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