行政院會討論因應美國關稅方案 六都市長列席獨缺盧秀燕

台北市長蔣萬安出席行政院院會。（記者陳志曲攝）

2025/04/10 11:22

〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國川普政府新關稅政策，經濟部今（10）日在行政院會提出總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，而基北北桃4藍營執政縣市昨已召開4市首長會議，中部8縣市首長也以視訊方式召開中台灣區域治理平台首長會議，今天行政院會，包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及台南市長黃偉哲、高雄市長陳其邁都列席，僅缺台中市長盧秀燕。

高雄市長陳其邁在會中表示，今天除盧秀燕因公無法出席，其他五都市長展現共赴國難的團結。他強調，國際經濟局勢與變化非常快，今天凌晨美國宣布中國關稅提高至125％，其他國家暫緩3個月，但危機沒有解除。

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陳其邁指出，行政院應根據最新變化，調整國家的總預算，哪些要增加支出、哪些要以緩濟急，縣市首長提出各項建議可在尋求立法院支持，因應國家變局，相信藍營首長也不會反對，發揮政治影響力，如果不能團結，人民會非常失望。

台南市長黃偉哲說，國際局勢虛虛實實，現在媒體報導，中部大廠要放無薪假，政府可以適時澄清，可以一個星期或一個月固定公布訊息，有助減少揣測的訊息，也希望行政院行政院的支持方案，不以880億元為限。

台北市長蔣萬安則強調，台灣有投資美國隊，產業界也提到不得不前進美國，在談判過程中，希望政府可以提到相關優惠利率跟投資措施，爭取美國對台的關稅優惠同時可以受惠。對於無薪假的議題，他則希望中央可具體幫忙，希望可以釋放公共服務職缺來擴大就業機會。

新北市長侯友宜則指出，新北市在2024年出口到美國的貿易總額是200億美金，新北市產業在幾次座談會很憂心，他希望中央政策快速回應並資訊透明，讓地方掌握，才能讓業者安心，中央快速串連起來，才可以讓地方政府與產業共同齊心面對。

桃園市長張善政則提醒兩點，第一、對美國投資要注意對國內產業衝擊，還有對國內就業機會的影響；第二、投資美國是否會把很多核心技術帶到國外去，讓國內研發實力無形降低，這個是非常需要關切的。

高雄市長陳其邁出席行政院院會。（記者陳志曲攝）

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