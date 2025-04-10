幕後》賴清德穩盤台美經貿 4大戰略佈局爭取最佳談判

總統賴清德6日透過影片向國人說明應處美國對等關稅的5大對策。（資料照，總統府提供）

2025/04/10 11:21

〔記者陳昀／台北報導〕美國總統川普2日對台課徵32%關稅，今宣布對台灣在內75國暫緩實施90天，執政幕僚透露，行政國安團隊超前部署、穩健規畫，背後有4大戰略思維，從社會、朝野、產業到國際溝通，對內團結國人、穩定企業，對外要與美國及友盟國家共同努力，克服國際經貿環境的動盪變局，佈局並非兩三天，惟談判桌上不能輕易亮牌，每一步都可能成為談判關鍵，賴政府不敢輕忽。

在社會溝通層面，幕僚分析，台灣時間3日凌晨確認實際稅率後，府院零時差啟動因應會議，賴總統於官邸召集行政與國安團隊聽取報告、盤點籌碼、擬定後續因應，定調「嚴正強力交涉」立場，同時對內向國人傳達「給產業最大支持」、「穩定經濟情勢」、「持續與美方交涉談判」態度，並由政院4日召開記者會，宣布9大面向、20項措施、總經費880億元的產業支持計劃，第一時間穩住國人與企業信心。

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第二是朝野溝通，行政院長卓榮泰4日在政院記者會邀請朝野共商國是，盼值此全球性經貿挑戰變局，行政立法不分朝野黨派，團結一致對外，共同因應挑戰；7日會談上，行政院所提產業支持方案也確實獲得朝野共識支持，各黨提問並未超越行政院方案，足證行政團隊方案已囊括朝野在內的各界建言，反覆進行各項模擬、推演與溝通，就盼當挑戰來臨時，朝野溝通順暢、行政立法能共同面對難題。

第三，產業溝通，幕僚表示，第一時間與產業界保持順暢溝通、維持企業信心最為重要，對等關稅政策發布當日，台經院院長張建一、中經院院長連賢明接連出面喊話，研判後續談判才正要開始，強調台灣基本面仍好，且台灣是美國抗中的關鍵，盼投資人對台灣有信心，緊接行政院於隔日記者會提出產業支持計畫，當時外界批評「抓不到重點」，但考量談判才剛要開始，但衝擊必然會造成，「880億元」正是「為談判前做的緩衝措施」。

幕僚指出，隨後府院多管齊下、兵分多路，行政團隊就各項金融措施盤點、推演，金管會也在開市前一天宣布採行3大暫行措施，國安基金也在9日進場護市；賴總統則接連2天邀集產業代表座談，並將產業界建言統整為5大應變策略，行政院服務諮詢專線也正式上線，賴總統也將啟動產業傾聽之旅，第一站正是受衝擊嚴重的傳產及中小微型企業。

在國際溝通方面，幕僚透露，對等關稅政策公布之時，談判早就開始，府院定調「3大不合理」，以此為基礎進行交涉，不單是抱怨，而是論述台灣對美國經濟的貢獻，一面由行政與國安團隊隨即派員赴華府協商，一面則以台美既有的溝通管道做多方聯繫，「談判不能提早亮牌」，談判細節無法揭露，但一定會是對台灣最好、台美雙贏的做法。

緊接著，賴總統透過影片發表談話，明確表達台灣沒有計畫採取關稅報復，並緊扣「讓美國清楚知道，台灣對於美國經濟發展的貢獻」，同時拋出具體做法回應美國政府需求，一面展現台灣政府談判誠意，一面與中國立即採取報復行動形成鮮明對比，重申台灣作為區域負責任一員，在經濟與安全議題上都有能力、有信心做出更多貢獻，與中國政府高下立判。今天賴總統再以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書，更是談判重要一環，以國家領導人身份公開表達台灣立場，擘畫藍圖，要化危機為轉機。

執政團隊幕僚強調，關稅戰是一場必須謹慎因應、更要積極處理的挑戰，台灣是外貿導向國家，關稅挑戰勢必衝擊產業，去年11月行政院即成立「台美經貿工作小組」，並與國安會充分合作，即時掌握美方關稅與經貿政策最新情勢發展；今年2月賴總統也接連召開國安高層會議，確立「立足台灣，布局全球」經貿戰略，拋出「全球半導體民主供應鏈夥伴倡議」，行政、國安團隊超前部署、穩健規劃，佈局並非兩三天，惟談判桌上不能輕易亮牌，每一步都可能成為談判關鍵，賴政府不敢輕忽。

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