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    首頁　>　政治

    柯建銘神預言「10％關稅」被讚爆 吳思瑤：先知總是寂寞的

    民進黨團幹事長吳思瑤今（10）日接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    民進黨團幹事長吳思瑤今（10）日接受媒體訪問。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/10 10:57

    〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普9日宣布對75國暫緩實施新關稅90天，對中國的關稅則上調至125%，並且即刻生效。對於川普關稅政策髮夾彎，之前神預言「關稅10%左右而已」的立法院民進黨團總召柯建銘，被網友封為「先知」。針對柯近日遭受的批評，民進黨團幹事長吳思瑤今表示，「先知總是寂寞的。」指柯在乎的並非個人毀譽，而是台灣在危難當中，「我們要撐住，我們要穩住！」

    吳思瑤指出，柯總召很多對局勢的研判，或是他很多的發言，大家都可以去用更長的時程去檢視。她曾說過，柯總召「先知總是寂寞」，或者是說因為他的洞燭機先，在第一時間會承受了很多社會的不理解，甚至是撻伐，但這就是從政者所有的言論主張，都要受到社會公評。

    她認為，到底誰對誰錯，都不要在第一時間就下結論，反而要去探討的是，每一個政治工作者的主張，他背後的推演，他對於局勢的評估，是否合理。更重要的是，每一個政治工作者，他所做出的主張是不是對國家好、是不是為台灣好。

    吳思瑤說，若就此觀點來看，柯總召很多政治上的預測主張，也許不是社會都買單，也許不是萬事都一百分，但他完全都是奠基於愛台灣、為台灣好的這個基礎上，且奠基於他多年的政治經驗，和涉獵非常廣的政策實力、政策深度。

    吳思瑤表示，她知道現在網友發起了向柯總召道歉潮，她認為以總召的高度和氣度，要的不是大家的道歉，或是遲來的認可，「一個關心台灣前途的從政者，尤其是一個資深的政壇前輩，他在乎的絕對不是個人毀譽，他最在乎的是台灣這個國家，在危難當中，我們要撐住，我們要穩住，這是我認識的柯總召。」

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