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    對等關稅暫緩 黃帝穎：國民黨兩岸共同市場等於125％關稅

    律師黃帝穎。（資料照）

    律師黃帝穎。（資料照）

    2025/04/10 13:05

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布對台灣在內75國暫緩實施關稅90天，藍營先前聲稱應該加大對中國投資，對此律師黃帝穎表示，美國調整關稅僅制裁中國的報復，國民黨兩岸共同市場等於125%關稅。

    黃帝穎在臉書PO文表示，美國總統川普宣布各國對等關稅暫時降至10%，為期90天，但對中國徵收的關稅將即刻提高至125%，隨後美股聞聲大漲，國民黨長期主張「兩岸共同市場」，促使台灣經濟與關稅趨向與中國統合，萬幸的是國民黨「兩岸共同市場」未遂，台灣才能逃過美國125%高關稅一劫。

    黃帝穎指出，美對中國課徵關稅125%；美對世界民主國家包括台灣課徵關稅10%，美國對中國與台灣的關稅差異高達115%，也就是國民黨兩岸共同市場的代價，高達115%關稅差額。

    黃帝穎直言，但若讓主張「兩岸共同市場」的國民黨持續掌握立法院、讓三大犯罪判刑定讞的前科犯傅崐萁總召到中國宣稱代表「台灣中央政府」，美國與民主世界如何評價台灣？助中對台洗人口的立法與惡砍總預算癱瘓台灣部分執法機關，代價將是被認定與中國相同的125%關稅風險。

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