卸任民眾黨苗縣黨部主委 馮啟彥：政治是很複雜的！

民眾黨苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶（右4）兼任，原縣黨部主委馮啟彥（左3）透過臉書表示，尊重黨中央的決定。（資料照）

2025/04/10 10:05

〔記者彭健禮／苗栗報導〕民眾黨中央委員會昨（9日）通過新任地方黨部主委名單，其中苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任。對此，身為外科醫師的原縣黨部主委馮啟彥透過臉書表示，尊重黨中央的決定；並說「政治是很複雜的！當醫師單純多了！」他可以多點時間專注醫療，開刀救人累積功德。

民眾黨中央委員會昨日通過新任地方黨部主委名單，其中苗栗縣黨部主委由政策會執行長賴香伶兼任。民眾黨中央表示，賴香伶擔任立委時的責任區就是桃竹苗，經營地方有深厚基礎，這次延攬出任主委就是要延續深耕，並擴大在苗栗的影響力。

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馮啟彥昨晚透過臉書表示，「謝謝大家的關心，我尊重黨中央的決定，也祝福新任地方主委們，我的心仍與民眾黨及柯P同在！」他並說，「政治是很複雜的！當醫師單純多了！你努力救的每個人都會跟你說謝謝，政治是努力了半天，卻常被人開駡！但是每個人都還是要去關心政治啊，畢竟這跟你我每天的生活都有關！」

馮啟彥透過臉書表示「政治是很複雜的！當醫師單純多了！」（翻攝馮啟彥臉書）

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