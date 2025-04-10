「嘲諷美國又推台灣傾中大翻車」 林楚茵籲淘汰不愛台藍委

民進黨立委林楚茵。（資料照）

2025/04/10 09:57

〔記者謝君臨／台北報導〕美國總統川普9日宣布對75國暫緩實施新關稅90天，對中國的關稅則上調至125%，並且即刻生效。對此，民進黨立委林楚茵認為，川普這盤棋明顯迫使各國表態，誰與美國站在同陣線且願意切割中國，「跟美國同一陣營，關稅10%；跟中國同一陣營，關稅125%」，藍白嘲諷美國又推台灣傾中大翻車，「大罷免、大成功！淘汰不專業不愛台的國民黨立委們！」

林楚茵表示，川普「對等關稅」剛好是照妖鏡，照出國民黨只會訕笑卻不懂國際政治的醜態，國民黨就是只想配合中國的在地協力者，國民黨立委許宇甄要報復美國、立委羅智強揚言罷免川普，「難道台灣要像中國125%關稅嗎？」

請繼續往下閱讀...

「TeamTaiwan要團結！」林楚茵指出，90天關稅談判過渡期，各部會動起來！行政院長卓榮泰今日啟動下鄉傾聽行動，了解第一線產業需求，加速調整政策方向。政府對內傾聽民意、提出政策降低衝擊，對外也讓國際知道台灣是一個成熟國家，可以溝通且有足夠韌性。

林楚茵強調，選對的人走對的路，台灣需走出一條與中國截然不同的路。對於中國佔台灣關稅便宜、洗產地的作為更應該嚴格防堵！

民進黨立委沈伯洋重申，藍白口中的「國」難，一直都是中國。他從禮拜一發文至今，從Facebook到Threads反覆強調：「先擋下違法開會，才有制度穩定，才能應對未來。」

沈伯洋認為，關稅不是不重要，但它是長期交涉問題，核心還是經濟安全；而親中勢力，一定是結構性風險的一環，也一定是台灣會被挑戰的地方。他週末就知道，藍白會把這件事當成短期政治操作。而這三天，藍白真的是狂洗一波，也確實有不少人被帶走。但還是要請大家看清楚，「這些政治人物、網紅帳號、配合起舞的媒體，到底在幫誰講話？」

沈伯洋強調，現在，國家要冷靜談判，人民要清醒堅定，這才是國家的長久安全。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法