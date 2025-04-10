為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    多90天可細談與美經貿合作 林佳龍：盼組「台美聯合艦隊」

    外交部長林佳龍今出席立法院外交及國防委員會。（記者叢昌瑾攝）

    外交部長林佳龍今出席立法院外交及國防委員會。（記者叢昌瑾攝）

    2025/04/10 09:48

    〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普今天稍早宣布暫緩除中國以外的關稅政策，包含台灣在內的國家90天內降至10%基準關稅。外交部長林佳龍今（10）日赴立院專案報告前受訪表示，政府已對川普新政做好充足準備，現在多了90天時間，可以更詳細深入來談台美經貿合作，不僅是被動回應，更希望與美國組成「台美聯合艦隊」，在產業全球供應鏈重鑄期間，佔據更有利、促進和保障台灣經濟安全以及台美關係。

    川普宣布對中國提高關稅至125%，其餘國家暫緩實施新關稅90天，談判中恢復10%基準關稅稅率；我國總統賴清德10日投書「彭博」，向全球讀者闡明台灣對台美貿易的戰略思考，擘劃台灣深化台美經貿關係的「Road Map」。林佳龍今天受邀到立法院報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」並備質詢，會前接受媒體聯訪。

    針對川普宣布暫緩包括對台課徵32%關稅，林佳龍說，對於川普總統的新政，我們有做好充足的準備，特別賴總統今天在國際媒體發表一篇深化台美經貿關係的路徑圖，裡面有完整的描繪。

    林佳龍重申，我們不只是要回應川普的對等關稅，更進一步希望能夠提升台美經貿合作的關係，包括投資、採購，還有從零關稅來談起，特別也強調「非關稅貿易障礙」的排除。

    林指出，台灣在美投資累積至今已有1000億美金，也創造了超過40萬個工作機會，近期內的投資包括台積電、環球晶等半導體工廠外，也包括天然氣能源，不只是採購阿拉斯加的天然氣，台灣中油也與阿拉斯加的公司簽訂開採合作的意向書；採購方面還包括農工產品。所以我們會透過投資跟採購，來縮短美國對台貿易的逆差。

    林佳龍說明，關於雙邊關稅談判，我們已經做好準備，也建立溝通的管道。現在多了90天時間，可以更詳細、深入來談台美經貿合作。

    林佳龍也強調，政府希望這不只是被動回應川普的對等關稅，更希望能夠開啟台美在經貿關係上，尤其是賴總統提到的「台灣投資美國隊」，盼藉由美國的龐大市場，以及科技資金跟人才，結合成「台美聯合艦隊」，讓台灣產業在全球供應鏈重鑄中，佔據一個對台灣經濟安全，更能促進和保障台美關係的更有利位置。

    至於非關稅貿易障礙的排除，林佳龍說，事實上我們跟美國貿易代表，包括我們在談21世紀台美貿易倡議的時候，就已經盤點過這些項目，那這幾天行政院副院長鄭麗君，也積極、更深入地再重新全面檢視障礙的排除。

    針對關稅對等，林強調，我們希望基於互惠、公平的原則之上，相信台美的經貿關係，會在這一波川普的新政之下，台灣可以更深化與美關係。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播