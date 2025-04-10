多90天可細談與美經貿合作 林佳龍：盼組「台美聯合艦隊」

外交部長林佳龍今出席立法院外交及國防委員會。（記者叢昌瑾攝）

2025/04/10 09:48

〔記者方瑋立／台北報導〕美國總統川普今天稍早宣布暫緩除中國以外的關稅政策，包含台灣在內的國家90天內降至10%基準關稅。外交部長林佳龍今（10）日赴立院專案報告前受訪表示，政府已對川普新政做好充足準備，現在多了90天時間，可以更詳細深入來談台美經貿合作，不僅是被動回應，更希望與美國組成「台美聯合艦隊」，在產業全球供應鏈重鑄期間，佔據更有利、促進和保障台灣經濟安全以及台美關係。

川普宣布對中國提高關稅至125%，其餘國家暫緩實施新關稅90天，談判中恢復10%基準關稅稅率；我國總統賴清德10日投書「彭博」，向全球讀者闡明台灣對台美貿易的戰略思考，擘劃台灣深化台美經貿關係的「Road Map」。林佳龍今天受邀到立法院報告「美國開啟全球貿易制裁及與中共競合下，我外交經貿戰略佈局及因應」並備質詢，會前接受媒體聯訪。

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針對川普宣布暫緩包括對台課徵32%關稅，林佳龍說，對於川普總統的新政，我們有做好充足的準備，特別賴總統今天在國際媒體發表一篇深化台美經貿關係的路徑圖，裡面有完整的描繪。

林佳龍重申，我們不只是要回應川普的對等關稅，更進一步希望能夠提升台美經貿合作的關係，包括投資、採購，還有從零關稅來談起，特別也強調「非關稅貿易障礙」的排除。

林指出，台灣在美投資累積至今已有1000億美金，也創造了超過40萬個工作機會，近期內的投資包括台積電、環球晶等半導體工廠外，也包括天然氣能源，不只是採購阿拉斯加的天然氣，台灣中油也與阿拉斯加的公司簽訂開採合作的意向書；採購方面還包括農工產品。所以我們會透過投資跟採購，來縮短美國對台貿易的逆差。

林佳龍說明，關於雙邊關稅談判，我們已經做好準備，也建立溝通的管道。現在多了90天時間，可以更詳細、深入來談台美經貿合作。

林佳龍也強調，政府希望這不只是被動回應川普的對等關稅，更希望能夠開啟台美在經貿關係上，尤其是賴總統提到的「台灣投資美國隊」，盼藉由美國的龐大市場，以及科技資金跟人才，結合成「台美聯合艦隊」，讓台灣產業在全球供應鏈重鑄中，佔據一個對台灣經濟安全，更能促進和保障台美關係的更有利位置。

至於非關稅貿易障礙的排除，林佳龍說，事實上我們跟美國貿易代表，包括我們在談21世紀台美貿易倡議的時候，就已經盤點過這些項目，那這幾天行政院副院長鄭麗君，也積極、更深入地再重新全面檢視障礙的排除。

針對關稅對等，林強調，我們希望基於互惠、公平的原則之上，相信台美的經貿關係，會在這一波川普的新政之下，台灣可以更深化與美關係。

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