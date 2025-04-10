川普關稅全球注目 翁達瑞提3理由揭真正動機 籲民眾冷眼旁觀就好

川普宣布暫緩關稅徵收90天，翁達瑞發文提醒大家不必太入戲、冷眼旁觀就好，並指他認為川普關稅的真正動機是籌措減稅財源，同時也要順便教訓中國。（路透）

2025/04/10 11:12

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普宣布暫緩關稅徵收90天，消息一出帶動美股暴漲，旅美教授陳時奮（筆名翁達瑞）對此則發文提醒大家不必太入戲、冷眼旁觀就好，並指他認為川普關稅的真正動機是籌措減稅財源，同時也要順便教訓中國。

川普暫緩關稅徵收引發股市大漲，翁達瑞在臉書發文指出，他近日寫了多篇評論，表達對川普關稅「冷眼旁觀」的立場，並希望賴政府出手謹慎，還有川普沒要製造業回流，只希望利用關稅籌措減稅財源等論點。今日他則要再度呼籲大家冷眼看川普的關稅戰。

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翁達瑞提出3點理由，其一，先前他提出川普關稅的真正動機是籌措減稅財源，很多讀者並不服氣，因為他們相信川普在下一盤更大的棋。對此翁達瑞表示「如果你也這麼認為，到最後你會很失望」。

翁達瑞指出，川普關稅的起點就是籌措減稅財源，而且已經玩過一次。在上一任期，川普對中國產品課徵10-25%不等的關稅，籌措了約3千億美元的收入，作為對企業減稅的財源。

翁達瑞表示，在上一輪的關稅戰，美國經濟幾乎毫髮無傷，股票價格繼續上漲。嚐到甜頭的川普想複製一次，而且要玩大一點，把關稅戰擴及所有貿易夥伴。在川普的原始政策規劃，所有國家的產品都要課徵10%的關稅。如果股票市場挺過關稅的衝擊，明年就會推出企業減稅法案。

其二是「貿易障礙」，翁達瑞指出，全面實施10%的關稅是既定政策，川普政府一兼二顧，順便處理其他國家的不公平貿易手段。美國是全世界最遵守公平貿易原則的國家，也最不能忍受其他國家的不公平貿易手段。對美國人而言，只要是公平貿易，就算有鉅額貿易逆差他們也認了，因為技不如人。反過來說，就算享有鉅額貿易順差，美國也不會漠視其他國家的不公平貿易手段。

翁達瑞也質疑，國民黨執政時，為了經濟發展，耍了許多不公平的貿易手段，多到後來的民進黨政府也習以為常。美國政府心知肚明，但選擇隱忍，畢竟台灣是重要盟邦，而且經濟發展相對落後。

翁達瑞表示，中國崛起後，對美輸出金額逐年暴增。台灣在美中貿易佔盡便宜：左手接美國廠商的訂單，右手用中國的廉價勞工。台灣掐住了國際供應鏈的咽喉，不應再有不公平的貿易手段。在這樣的背景下，美國不願再忍受台灣的不公平貿易手段，卻又懶得再重彈老調，要求台灣撤除進口障礙與出口補貼。在這波關稅戰，川普政府直接將台灣的對等關稅定在32%。

翁達瑞認為，行政院的880億補貼，其實就是美國政府無法忍受的不公平貿易手段。如前所述，對不公平的貿易手段，兩黨政府皆習以為常，甚至可在記者會公開宣布。

翁達瑞也指出，其三是「擦槍走火」，在利用關稅籌措減稅財源的同時，川普政府也要順便教訓中國，不過主要的理由則是中國的貿易手法，與地緣政治沒有直接關係。若要精確形容中國的貿易手法，他只有「掠奪貿易」四個字可用。

翁達瑞說明，中國利用廉價勞工傾銷富裕國家，再用賺取的外匯向貧窮國家收購原物料，加工後再傾銷富裕國家。他質疑掠奪貿易讓中國成為巨大的消費市場，但外國廠商卻不得其門而入。中國政府利用市場當誘餌，騙取外國企業的投資，竊取外國企業的科技，甚至利用經濟干預政治。

翁達瑞表示，在這一波的關稅戰，川普只是延續過去的政策，施壓中國放棄掠奪貿易。為了確保中國無法閃避加碼的關稅，川普政府也鎖定中國的周邊國家。未料習近平面子掛不住，立刻對美國祭出報復性關稅。結果變成川普面子也掛不住，再加碼中國產品的關稅。然後習近平的面子掛不住，又⋯⋯。對此他也解釋「簡單講，這一輪的美中關稅大戰，純屬擦槍走火的面子之爭，脫離兩國互相需要的經貿現實」。

翁達瑞針對「台灣對策」指出，撇開過去幾天的動盪，台灣廠商的地位沒變。到今天為止，輸美的台製產品不需支付額外的關稅。至於90天的寬限期過後，情況又會如何呢？翁達瑞對此則表示「不喜歡預測，但對賴政府有3點建議」。

翁達瑞的第一點建議為，若美國政府真的實施10%的對等關稅，對台灣產品的相對競爭沒有影響，因為其他國家的產品也要支付相同的關稅。這是全世界與美國的事，賴政府不必擔心，何況10%的關稅未必實施。

第二點為，賴政府應該關心的是，台灣產品還面對22%的懲罰關稅（32%-10%）。行政院應清查現有的經貿法令，撤除過時的不公平貿易手段。對於剛宣布的880補貼計劃，行政院應該找個台階取消。

第三點為，美中關稅戰最後會兩敗俱傷，同時損及無辜的第三者。儘管如此，受傷最重的會是中國，台商也會受牽連。如何保護台灣的供應鏈不受傷害，賴政府應該未雨綢繆。

至於國人同胞，翁達瑞也建議，「大家不必太入戲，除非你在股票市場有鉅額投資。川普的關稅牌已經出盡，大家冷眼旁觀即可」。

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