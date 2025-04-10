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    川普貿易戰與台灣罷免行動 李忠憲：同是對中反制戰的前線

    學者李忠憲認為，這波對中貿易戰升溫，也為台灣正在發酵的「大罷免」運動加溫。（記者洪瑞琴攝）

    學者李忠憲認為，這波對中貿易戰升溫，也為台灣正在發酵的「大罷免」運動加溫。（記者洪瑞琴攝）

    2025/04/10 08:52

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕對於美國總統川普已宣布對多數國家的「對等關稅」暫緩90天，唯獨中國除外，學者李忠憲指出，川普點名制裁中國，不只是經濟手段，更是戰略定調，而且對台灣而言，表面看來貿易與罷免是兩件事，但本質上是同一場價值與體制的對決。

    李忠憲強調「這不是偶然，而是警訊」。川普點名制裁中國、對中國關稅上調至 125%，這不只是經濟手段，更是戰略定調。而美股狂飆2600點，代表的是一個價值選擇的市場信心，「全球在選邊站，川普幫大家劃了界線」。

    李忠憲表示，這一波對中貿易戰升溫，也為台灣正在發酵的「大罷免」運動加溫。表面看來，貿易與罷免是兩件事；但本質上，是同一場價值與體制的對決。台灣的藍白政治勢力長期對中國態度曖昧甚至親近，正是外患的內部延伸。罷免藍白，才能切斷中共滲透的內線。

    李忠憲表示，回顧中國在2001年加入WTO時的承諾，國營企業將逐步市場化；不會強迫技術轉移；取消補貼與壁壘，開放金融與服務業；尊重智慧財產權，停止仿冒與剽竊。如今二十多年過去，事實正好相反，國進民退，壟斷更嚴重；技術轉移照舊，還發展出專利掠奪；外商依舊面對重重關卡，平等競爭只是口號；金融媒體嚴密控管，智慧財產權形同虛設。

    李忠憲也提到中國不是市場經濟，而是披著資本主義外衣的戰狼計劃經濟。如他當年在本報《自由共和國》所揭示的核心觀察，也如「奇遊團」在反紫光運動中所說「台灣必須選擇加入美國的大聯盟，還是淪為中國的小附庸？」如今更該問「我們是站在全球10%關稅的隊伍裡，還是要陪中國一起承受125%的懲罰？」

    李忠憲表示，川普的貿易戰，與台灣的罷免行動，是這場對中反制戰中的兩個前線。美國要去中國化，台灣則要「去代理人化」。如果我們不從國會內部拔除親中勢力，台灣就會是美中角力中最先碎裂的一塊瓷磚。

    李忠憲表示，這不是單純的經貿政策，更不是政黨鬥爭，而是一場關於自由與存亡、主權與滲透的抉擇。台灣的內憂，就是外患的入口。若我們無法清楚劃線，就只能任人宰割。世界已選邊，我們還能模糊嗎？籲請大家繼續努力吧，「大罷免，大成宮」！

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