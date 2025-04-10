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    京華城弊案今提訊應曉薇、沈慶京 下週四柯文哲開庭

    京華城案，今提訊國民黨市議員應曉薇。（記者王藝菘攝）

    京華城案，今提訊國民黨市議員應曉薇。（記者王藝菘攝）

    2025/04/10 08:28

    〔記者張文川／台北報導〕台北地院審理京華城等弊案，本月持續進行準備程序，今（10）日上午提訊仍在押的國民黨台北市議員應曉薇，下午提訊威京集團主席沈慶京，至於日前已取出腎結石的台北市前市長、民眾黨前主席柯文哲，已排定下週四（4月17日）上午開庭。

    除了今日提訊應曉薇、沈慶京，法官安排15日上午傳喚木可公關公司負責人李文娟、下午傳喚台北市都發局前局長黃景茂，17日上午提訊柯文哲、下午傳喚應曉薇的助理吳順民，22日下午提訊眾望基金會董事長李文宗。

    法官之後會再視開庭情況，決定是否加開庭期，全案預定本月底終結準備程序，5月份進入合議庭審理階段，開始傳喚證人作證。法官今將和檢、辯雙方確認欲聲請傳喚的證人、欲調查的證據，以便安排審理庭期。

    今上午由應曉薇打頭陣，她先前開庭時採無罪答辯，堅稱她未施壓、關說或責罵市府官員，從政多年來都在做「民代該做的事」，還說柯文哲是個「沒有溫度的人」，只在便當會見過柯幾次面，私下沒有來往；吳順民只是她的無給職顧問，她沒指示吳施壓市府官員；她和沈慶京只是合作做公益，不承認沈捐給5個基金會的錢是賄款，且5個基金會並非全都由她掌控。

    下午輪到沈慶京，沈之前開庭時，也是一概否認行賄或共犯圖利罪，策略上主攻檢察官的偵辦過程疑有瑕疵，質疑沈慶京戒護就醫住院時，檢察官到院訊問的合法性、有無全程錄音錄影等；次攻自己的病情，多次爭取因病保外就醫，但直到上月28日北院的最近1次裁定，都無法說服法官，駁回沈的具保停押聲請，檢察官亦曾當庭反批沈慶京有「藉故拖延訴訟程序」之嫌。

    台北地院審理京華城等弊案，今上午提訊仍在押的國民黨台北市議員應曉薇。（資料照）

    台北地院審理京華城等弊案，今上午提訊仍在押的國民黨台北市議員應曉薇。（資料照）

    台北地院審理京華城等弊案，下午提訊威京集團主席沈慶京。（資料照）

    台北地院審理京華城等弊案，下午提訊威京集團主席沈慶京。（資料照）

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