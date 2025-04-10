大罷免是鬧劇？ 謝志偉：不罷免才是悲劇

川普「對等關稅」政策衝擊全球，針對有人主張應先放棄大罷免，駐德代表謝志偉發文強調，「大罷免不是鬧劇，不罷免才是悲劇」。（資料照）

2025/04/10 08:59

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球，針對有人主張應先放棄大罷免，駐德代表謝志偉發文強調，「大罷免不是鬧劇，不罷免才是悲劇」，並質疑為何要將憲法賦予人民的權利汚衊成是場鬧劇？

謝志偉在臉書發文指出，「某政治學教授說：關稅爭議仍未解，大罷免該先放棄！」對此他質疑「奇怪，一時找不到手套，所以出門就不能穿襪子？」

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謝志偉批評，「沒關稅議題前，他就已說大罷免是鬧劇。大罷免不是鬧劇，不罷免才是悲劇」。對此謝志偉直言「中共文攻武嚇我們，附匪集團照舊友善訪中，回來就亂砍國防預算。今天他們不被大罷免，有天我們無一能倖免」。

謝志偉也質疑，「身為政治學的某教授，為什麼要把人民執行憲法明文賦予人民的權利以自救，汚衊成是場鬧劇？」他也直言，既然說「中國已經武嚇台灣，台灣不能分裂。」那為什麼教授沒有要求他們不要站在中國那一邊？

謝志偉強調，不要站中國那一邊，台灣就沒有分裂的問題，也沒有大罷免的必要啊！他在文末也直言「我比較相信另一個花蓮人葉老師說的話：『因為通匪，所以罷免！』」

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