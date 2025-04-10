川普關稅暫緩90天 中國仍升至125％ 吳靜怡諷藍白：能對抗嗎？

川普（圖左）「對等關稅」政策衝擊全球，他稍早宣布暫停徵收新關稅90天，不過針對中國的關稅仍提高至125%。（資料照，美聯社）

2025/04/10 07:54

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普「對等關稅」政策衝擊全球，他稍早宣布暫停徵收新關稅90天，不過針對中國的關稅仍提高至125%。對此媒體人吳靜怡指出，面對人為操作的世界級經濟大戰，要選對戰隊、選對隊友，並指這次川普操盤關稅貫徹了《致命中國》的論點，她也諷刺「國民黨、民眾黨的『國家結盟』這課題，能經得起站在中國那邊對抗民主同盟的125%嗎？」

吳靜怡在臉書發文指出，川普在台灣時間10日凌晨宣布，有75個已聯繫美國討論貿易相關議題、且沒有對美國報復的國家，暫時不提高對等關稅90天，對等關稅稅率會先維持在10%，其中也包括台灣，這些談判涉及貿易壁壘、關稅、貨幣操縱和非貨幣關稅，而且是每個國家「量身定制」的。

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川普也指出，基於中國對全球市場缺乏尊重，將中國的關稅率提高至125%，即時生效，這一宣布是在全球市場因先前關稅政策而動盪後做出的，市場反應積極，包含美國原油期貨、納斯達克綜合指數皆上漲，特別是零售和能源行業。不過吳靜怡也指出，經濟學家對長期影響存在分歧，一些人認為可能刺激國內生產，另一些人擔心加劇全球貿易戰和通貨膨脹。

白宮貿易顧問納瓦羅（Peter Navarro）主張美國應採取更強硬的政策，包括與中國經濟脫鉤、加強對中國投資的審查，以及與其他國家結盟以對抗中國的影響，希望能促成目標為保護美國的就業、產業和國家安全，促進更公平的全球經濟體系，對中國的經濟和政治做法提出尖銳批評，認為這些做法不僅損害美國利益，也威脅全球社會，他們的批評針對的是中國共產黨，而非中國人民，並認為中國人民是該政權政策的主要受害者。

吳靜怡直言，「好險，中華民國政府不是趙少康親中路線、羅智強與川普做對！」她也質疑「國民黨、民眾黨的『國家結盟』這課題，能經得起站在中國那邊對抗民主同盟的125%嗎？要記得昨天的嘴秋，今天千萬不要嘴軟！」

吳靜怡在文末也表示，台灣需要罷免，尤其是羅智強那種在關稅動盪不安時期還能幸災樂禍發文要「罷免川普」的低級立法委員！

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