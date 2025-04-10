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    行政院動起來！卓榮泰上午聽取880億元支持方案 下午首與產業座談

    行政院長卓榮泰今天上午將在院會聽取經濟部提出總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，而下午也將到桃園出席首場產業座談會。 （資料照）

    行政院長卓榮泰今天上午將在院會聽取經濟部提出總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，而下午也將到桃園出席首場產業座談會。 （資料照）

    2025/04/10 06:40

    〔記者鍾麗華／台北報導〕因應美國川普政府關稅政策，行政院長卓榮泰今天上午將在院會聽取經濟部提出總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，而下午也將到桃園出席首場產業座談會。

    行政院提出總經費880億元的「因應美國關稅我國出口供應鏈支持方案」，包括財政部的貿易融資利息減碼、輸出保費優惠等共 140億元；經濟部的外銷貸款優惠保證加碼、中小微企業貸款加碼、研發轉型補助、爭取海外訂單共410億元。

    勞動部的主動訪視衝擊、勞工安心就業、受衝擊再就業、青年接軌職場共150億元；農業部的農業貸款利率加碼、外銷冷鏈體系、加速產業加值轉型、擴大國內及海外行銷等180億元 。行政院將以特別預算編列，對於目前的進度，政院人士指出，有關後續涉及修法及立法工作，政府也會加速提出，希望獲立法院共同支持。

    基北北桃4藍營執政縣市昨召開四市首長會議，中部8縣市首長也以視訊方式召開中台灣區域治理平台首長會議，今天的行政院會，6都首長包括台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、桃園市長張善政以及高雄市長陳其邁都將出席。

    此外，賴清德總統提出因應美國關稅的5項策略之一，包括開啟產業傾聽之旅，賴總統提到他和行政院長卓榮泰率領的團隊，將分頭傾聽業界的心聲，隨時解決問題。而卓揆今天下午3點將到桃園市的中壢產業園區服務中心，出席首場產業座談會。

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