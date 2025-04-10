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    高雄6923萬觀光人次不同解讀 市議會「白米」大戰延燒

    高雄市觀光局長高閔琳、市議員白喬茵針對6923萬觀光人次爆發激烈論戰，被稱為「白米」大戰。（翻攝自高雄市議會官網）

    高雄市觀光局長高閔琳、市議員白喬茵針對6923萬觀光人次爆發激烈論戰，被稱為「白米」大戰。（翻攝自高雄市議會官網）

    2025/04/10 00:18

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市去年6923萬觀光人次引發國民黨市議員白喬茵強烈質疑，8日質詢時與觀光局長高閔琳爆發激烈爭論，觀光局8日晚重申數據無誤，白喬茵9日晚再發臉文批判，高閔琳暱稱小米，這場數字戰也被稱為「白米」大戰。

    白喬茵指出，高閔琳引述「交通部觀光署」統計，而觀光署資料又是各縣市自己統計交出，變成自己引述自己，然後宣布自己拿冠軍。

    她解析計算方式，高雄多以電信人流數據計算，範圍卻框好幾公里，例如愛河就從博愛一路到五福四路，橫跨5個行政區，剛好路過買便當或在附近慢跑的高雄人，都會被當觀光客!

    她奉勸高雄市府不要這樣玩數字，雖然高雄經過多場大型活動帶來不少人潮，但更該從中統計來高雄玩的實際人數，才能做出精準觀光策略分析。

    觀光局則嚴正重申，全國觀光人次統計標準一致，高雄市觀光人次最多、連兩年榮登全國之冠，數據事實毋需美化，經得起檢驗。

    觀光局說明，全國中央及地方各縣市之觀光人次，是依據「交通部觀光署統計資料庫」統計各縣市各觀光遊憩據點結果，各縣市均採用相同計算方式，計算基準全國一致，公信力毋庸置疑。

    觀光局舉台中市政府為例，台中市2021年也曾以相同統計結果發布遊客人數全國第一的新聞，觀光局公布高雄觀光遊客人次全國第一數據確實無誤。

    觀光局指出，高雄觀光人次不僅連兩年全國第一，其他多項評比也獲全國第一或全國唯一入榜佳績，包括遠見雜誌全國觀光滿意度第一名、天下雜誌卓越治理獎（經濟成長組）優選、全國唯一入榜Agoda「2024亞洲八大最好玩且最經濟實惠城市」與Klook「2025全球十大新興旅遊目的地」評鑑、更連7度榮獲全國旅宿業管理「特優」。

    觀光局強調，高雄觀光成果豐碩，不僅「業界有感」，更經得起檢驗，觀光局及市府各局處同仁辛苦推動觀光的共同努力與亮眼成果，不容抹滅！

    高雄市去年冬日遊樂園一對黃色小鴨轟動全台。（記者李惠洲攝）（記者王榮祥攝）

    高雄市去年冬日遊樂園一對黃色小鴨轟動全台。（記者李惠洲攝）（記者王榮祥攝）

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