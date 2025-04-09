東港新街里長陳銘修、南州前鄉長吳永基病逝

陳銘修生前曾帶領里民抗議飄散惡臭空氣的工廠。（記者陳彥廷攝）

2025/04/09 23:26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣東港鎮人口不到5萬，但在里鄰調整前的興東里有高達近1.2萬人居住，末代里長、現任新街里長陳銘修清明連假病逝，東港隔壁南州鄉前鄉長吳永基則在4月7日病逝，加上南州鄉即將迎來雙代表罷免案，大東港地區政壇更顯得動盪。

興東里跨越台17線兩側，包含西側的新街及東側內關帝等原聚落，人口不少，後因東新國中後方重劃，華廈、透天厝如雨後春筍般冒出，興東里人口曾達約1.2萬人規模，全東港鎮第一，在全縣也僅次屏東市的2個里，還比不少小鄉人口還要多。

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東港鎮公所、鎮代會為消弭管理及資源分配不均現象，進行里鄰調整，興東里劃分為新街、內關帝、東新和東光等4個里，陳銘修卸任後設籍於新街，改參選新街里長當選，但好景不常，首屆任期還未完，陳銘修身體就出現狀況，4月3日病逝，享年57歲。

陳銘修上任時主打行動力與服務，曾半夜騎機車出門追查不明燃燒味，甚至跑到上風處的隔壁鄉查看，衝勁與身影至今仍留存鄉親印象中，許多里民聞訊深感不捨；公祭定於4月13日於屏東市福居園舉行。

南州鄉前鄉長吳永基則在4月7日病逝，享壽68歲，他2005年到2014年擔任南州鄉長，2018年卸任鄉民代表後就未再參選，他為人海派，交遊廣闊，但近年同樣因病身體狀況不佳，連假後辭世，親友、鄉親不捨，公祭定於4月21日在宅邸旁舉行。

陳銘修剩餘任期不滿兩年，不必補選，東港鎮公所有意由現在調解委員會委員郭明德出任代理里長；郭明德曾在本屆與陳銘修競選，動向引人關注。

至於南州現正面臨史無前例的「同選區複數人選罷免」，鄉代表葉俊緯及湯智雄罷免4月19日投票，大東港地區的1名鄉鎮代表近期又公開發出與親生兒子斷絕關係的聲明，令人霧裡看花，大東港地區政壇近期可說是顯得動盪。

吳永基2018年卸任鄉民代表後就未再參選。（翻攝自選舉公報）

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