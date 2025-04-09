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    罷免魯明哲！民進黨中壢5議員4/12辦「人民是頭家」宣講

    民進黨桃市中壢5議員12日合辦「人民是頭家」宣講，圖為宣傳海報。（魏筠提供）

    民進黨桃市中壢5議員12日合辦「人民是頭家」宣講，圖為宣傳海報。（魏筠提供）

    2025/04/09 22:52

    〔記者李容萍／桃園報導〕「光復桃園，六區全罷」連署罷免國民黨立委，民團力拚2階連署，民進黨中壢區5位市議員徐景文、彭俊豪、魏筠、黃崇真、張曉昀，訂12日上午10點至12點，在中壢區東興健行市民活動中心舉辦「人民是頭家」宣講活動，邀請台北市罷免立委王鴻薇團隊發言人阿美、民進黨發言人吳崢助講，盼衝高罷免第三選區立委魯明哲的連署件數。

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊領銜人Dora今日表示，罷免魯明哲的2階連署書的送件門檻為3萬122份，目前達成門檻的60%、共1萬8000份，持續朝門檻1.5倍的份量前進，呼籲還未連署民眾要繼續支持連署，因為「2階不過，沒有以後」，盼民眾能一起支持罷免眷村叛徒魯明哲，待罷免魯明哲的2階連署書達標後，團隊將會支援鄰近第五選區罷免呂玉玲的夥伴，共同努力罷免所有不適任的立委，因為團隊知道，「如果今天我們不說話，以後我們連說話的機會都沒有了」。

    魏筠表示，藍白立委聯手亂政、惡搞台灣國會、阻礙國家前進，每次立院投票時，都反對行政院，但轉頭又中央要補助，實在吃人夠夠，還要把中配取得身分證的期限從6年改為4年，讓中配帶家人來台灣濫用台灣健保，帶中國人來欺負台灣人，簡直欺人太甚，大家要站出來反共，向藍白陣營說「不」，不要再讓藍白立委引狼入室，12日歡迎呼朋引伴參加中壢場的「人民是頭家」宣講。

    張曉昀也說，面對國會親中勢力步步逼近，我們要用行動表達立場。台灣不能倒退，更不能成為政治交易的籌碼，12日的宣講希望有更多人來了解政策、關心國會，也為我們共同守護的國家發聲，一起來作人民的頭家！

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊呼籲民眾繼續支持連署，因為「2階不過，沒有以後」。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊呼籲民眾繼續支持連署，因為「2階不過，沒有以後」。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊呼籲民眾繼續支持連署，因為「2階不過，沒有以後」。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊呼籲民眾繼續支持連署，因為「2階不過，沒有以後」。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊在忠貞市場旁的宣傳罷免看板。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊在忠貞市場旁的宣傳罷免看板。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊在中壢中園路的宣傳罷免看板。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

    「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊在中壢中園路的宣傳罷免看板。（「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊提供）

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