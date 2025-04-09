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    大罷免藍委連署衝刺 沈伯洋、作家朱宥勳4/11桃市助講

    4/11台灣公民陣線、台灣經濟民主連合主辦「春季青鳥系列：魯明哲究責會」。（台灣經濟民主連合提供）

    4/11台灣公民陣線、台灣經濟民主連合主辦「春季青鳥系列：魯明哲究責會」。（台灣經濟民主連合提供）

    2025/04/09 23:01

    〔記者黃政嘉／桃園報導〕全台罷免國民黨立委連署行動持續衝刺，桃園市中壢、平鎮區後天（11日）晚間皆有宣講活動，「春季青鳥系列：魯明哲究責會」有民進黨立委沈伯洋、作家朱宥勳等人助講，究責魯明哲近1年相關爭議法案，市議員劉仁照也邀集多位民進黨立委辦「人民是頭家」，向平鎮鄉親說明立院藍白國會濫權現況。

    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合（簡稱經民連）主辦魯明哲究責會，後天晚間6點半至8點半在中壢區水頭伯公天幕廣場登場，經民連新聞部主任陳思妤表示，究責會針對近1年在立法院裡的法案爭議、總預算之亂，有關魯明哲提案、刪凍，以及連署、投票支持20餘民主倒退法案，當中傷害台灣民主、人權，甚至違反憲法疑慮，宣講會當天都會跟民眾報告，希望除了過去在立法院周圍集會抗議行動之外，也到魯明哲選區，和鄉親面對面說明，讓選民重新思考這些藍委是否仍適任。當天民進黨立委王義川、「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora都將出席助講。

    桃園市議員劉仁照表示，這週五晚上7點，他邀集民進黨籍立委張雅琳、郭昱晴、王義川、林月琴到平鎮區環南路35巷（平鎮廣達公園旁）宣講，關於目前立法院因為藍委惡搞，包含桃市6區藍委在內，讓政府很多政令推行遇到阻礙、預算遭刪減等衍生問題，透過宣講，讓平鎮鄉親更加了解立法院現況。

    民進黨立委沈柏洋、王義川、「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora，以及作家朱宥勳等人都將出席助講。（台灣經濟民主連合提供）

    民進黨立委沈柏洋、王義川、「壢拔魯蛋，黨哲滾蛋」團隊總召Dora，以及作家朱宥勳等人都將出席助講。（台灣經濟民主連合提供）

    桃園市議員劉仁照邀集民進黨籍立委張雅琳、郭昱晴、王義川、林月琴4/11到平鎮廣達公園旁宣講。 （桃園市議員劉仁照提供）

    桃園市議員劉仁照邀集民進黨籍立委張雅琳、郭昱晴、王義川、林月琴4/11到平鎮廣達公園旁宣講。 （桃園市議員劉仁照提供）

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