高雄市立民生醫院護理師缺4成 公職護理師缺最多議員憂心

高雄市立民生等醫院護理師缺4成。（記者黃良傑攝）

2025/04/09 22:31

〔記者黃良傑／高雄報導〕護理師掀出走潮，高市公職護理師缺額嚴重，議員今質詢時以市立民生醫院為例，正式編制員額254人卻僅144人，缺額率44%，其中公職護理師缺最多，只能靠契約護理師撐。議員質疑公職護理師是鐵飯碗，又有退休保障，為何乏人問津，恐將形成醫療安全漏洞。

民生醫院回應，近5年聘用公職及契約護理師人數，均維持在322至330位間，院方近期將釋出公職護理缺，推動留任獎勵措施，優化護理人員薪資及工作環境，提供院內外優秀護理師晉升機會，持續招募新血加入團隊。

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高市公辦公營僅剩民生、凱旋、中醫3家醫院，護理師缺額率相當高，公職護理師適用公務員服務法、公保退休金，契約護理師則適用勞基法、勞保退休，2者人力均顯不足，議員除質疑公職護理師是鐵飯碗，又有退休保障，為何乏人問津，恐將形成醫療安全漏洞。

衞生局表示，依據醫療法及相關醫事法規，民生醫院目前所有醫事人員配置，皆符合各醫事職類於地區醫院設置標準，包含門急診、急性病房、一般護理之家、飛象及飛躍護理之家的護病比皆依法依規設置，包含公職護理師與契約護理師。

另依醫管專業之「用人費用率（人事費用／醫療收入）」指標評估醫院經營管理成效，民生醫院近3年在整體員額持平狀況下，因營收逐年成長帶動「用人費用率」逐年提升，自111年上半年31.31%，增加至113年下半年的39.07%，顯示院內員工平均薪資逐年上升，營運績效提升。

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