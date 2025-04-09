罷免2階達標 羅智強：迎戰不義罷免 守住民主、台灣

國民黨立委羅智強。（資料照）

2025/04/09 21:51

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免國民黨立委羅智強團體今宣布第2階段達標，羅智強晚間表示，他會大步前進，大家攜手團結，一起迎戰這場不義的罷免，用選票守住民主、守住台灣。

羅智強表示，罷團今天宣布他第2階段達標，成為第一位第2階段連署達標的在野黨立委。幕僚傳來這個消息時，他正準備在立法院質詢官員，心情平靜如常，沒有太多波瀾。結束質詢後，照例回到選區繼續走「大安百萬步」，挨家挨戶送出他的感謝信。

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羅智強表示，他知道，很多朋友都替他感到擔心。他不會說「不要擔心」，因為這些朋友的關心，是他前進的力量。但他也想說，不需要過度擔心，事實上從罷免發起的第一天起，他就知道第1階段、第2階段的連署一定會過，他和他的團隊從無一刻鬆懈，很早就在為進入3階投票準備。

羅智強表示，從某個角度來看，罷免團體宣布他成為首位2階達標的在野黨立委，也不全然是壞事。這像是提前按下了一個警報，讓他和他的夥伴更早吹響行動的號角，做好全面迎戰的準備。

羅智強說，過去一個半月，他走遍大安，親手送出感謝信，同時也一直懷抱著兩個擔憂：第一，有不少朋友跟他說：「你放心啦，第2階一定不會過！」但我總是語氣堅定地回應他們「一定會過」；第二，至今仍有許多支持者不清楚，反對罷免最重要的，就是「出來投下不同意罷免票！」支持若只停留在心裡，而不化為實際行動，就有可能讓罷免通過。

羅智強表示，今天的走街過程，他感受到大家開始動起來了，這是一個重要的轉捩點。同一天，風傳媒公布了最新的罷免民調，55.8%的大安選民反對罷免羅智強，支持罷免者為34.7%。這個數字與他們內部的民調幾乎一致，支持他的比例比反對者多出了近二成。

羅智強說，這樣的結果，很多人可能會感到放心，但他反而更擔心。因為在那55.8%的支持者中，有近三分之一不知道要投下「不同意罷免票」，才是真正守護的行動。也就是說，即使支持者壓倒性地多於罷免方，只要大家沒有「出來投票」，他仍有可能被罷免。所以不會告訴支持者「不用擔心」，會說「請把每一分擔心，化為走進投票所的行動力量。」行動，才是我們最強的防線。

羅智強說，面對罷免，他內心並無太多負面情緒。他相信，這是上天給他的一份禮物，是一次讓他歷練與成長的試煉。只是，這場試煉，他無法一個人完成，「我需要你們的支持、同在與同行」。就像他過去一次次面對人生難關，都因為有你們，才能無畏無懼、昂首向前。

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