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    罷免羅智強升溫 民眾曝心聲：煽動仇綠、無視統戰滲透

    在地民眾表示，近日單從羅智強選區的罷免活動比預期熱絡，可見他已民心向背。（取自「大安強強滾－罷免羅智強」臉書）

    在地民眾表示，近日單從羅智強選區的罷免活動比預期熱絡，可見他已民心向背。（取自「大安強強滾－罷免羅智強」臉書）

    2025/04/09 21:40

    〔記者劉詠韻／台北報導〕全台各罷團正全力衝刺2階連署，「大安強強滾－罷免羅智強」民團今宣布收件2萬4千份已達法定門檻，並指一向被視為台北市最深藍的大安區已經鬆動。記者實際走訪，發現民眾藉連署表達對羅智強的不滿，批評羅惡意引導社會仇綠，卻對中國軍機繞台、統戰滲透等惡劣行徑視而不見。

    長年住在大安區的陳姓男子受訪時指出，羅智強身為前總統馬英九子弟兵的領頭人物之一，多年來透過公眾平台及自媒體刷存在感，經常直接或間接地迎合馬英九「化獨漸統」的精神指導，倡議民進黨獨裁、中國政府及人民對台灣沒敵意、兩岸問題都是綠營執政拒絕溝通所致等偏狹言論，惡意煽動、引導台灣社會仇綠的對立思維，針對中國軍機繞台、統戰滲透等惡劣行徑卻視而不見，實在難以接受這種其心可議的人，竟能成為直面中央行政部會的國會議員。

    林姓婦人回顧羅智強近年選舉經歷，2022年想競選桃園市長未果，2024年憑藉投入台北市的傳統深藍區，終於從地方市議員成功跳升為立法委員，並把持著台灣國會的立法、議案、審核預算等大權。她強調，近日單從羅智強選區的罷免活動比預期熱絡，可見他已民心向背，且以大安及文山區的選民結構，若罷免成功將對全台親中立委有著指標意義，代表「人民才是主人，不會被不適任政客綁架」的民主基本精神。

    黃姓民眾則坦言，期望全台各地的罷藍委活動都將開花結果，沈默的大眾能勇敢無懼地向台灣親中勢力、中國政府以及國際社會宣告，「聯中貶台」的背骨立場為民主社會所不能容忍，未來在台灣也不會有市場。

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