罷免新北4綠委二階領件 領銜人：增機動連署點拚安全門檻

新北市罷團民進黨立委張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城的團體今天一起到中選會二階領件。（記者塗建榮攝）

2025/04/09 22:01

〔記者劉宛琳／台北報導〕罷免新北市民進黨立委、民代團體今天到中選會領件第二階段連署，罷免綠委張宏陸的罷團「走投無陸」領銜人吳禹辰說，估計最少要3萬到3萬2千份才能到達安全門檻，會加大力度架設固定連署據點，在捷運站、菜市場口增加機動連署，也會開始舉辦宣講。這次新北市所有罷免綠委團體會相互支援收件，一起呼籲下架不適任立委。

新北市罷團（張宏陸、蘇巧慧、吳琪銘、李坤城）二階今天赴中選會聯合領件。吳禹辰說，這幾天台灣人對於美國川普的關稅施其實感到措手不及，但竟然昨天在立法院開會，民進黨還是試圖癱瘓議事的進行、霸占主席台，在國難當頭這麼重要的時刻，讓民眾感到非常的不可思議，這些立委們領了人民納稅錢竟然癱瘓議事的進行，讓國家這麼重大的議題沒有辦法去做朝野討論。

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吳禹辰隔空詢問張宏陸，在他們提出罷免的過程當中，有幾次認真的回應選民們的訴求？包含政見的誇大、政策的跳票。他們提出罷免的民進黨委員們從來不正面回應，只會把過錯都推到選民的身上，只認為提出的罷免是惡霸，從來不檢討自己在任職立委的過程中為什麼民眾會有這麼多的不滿。張宏陸當了3屆立委，這一屆選舉比上一屆整整少了1萬票，本屆質詢還排名倒數第五。

吳禹辰呼籲，這次罷團二階領件的立委應該盡快放下屠刀立地成佛，應該要去思考現在人民需要的是什麼？針對美國關稅的政策應該要如何朝野協商來去找到解決之道，而不是像民進黨團總召柯建銘一樣，每次在朝野協商的時候就盤古開天胡說八道。呼籲選民們一起來團結下架這些不適任的民進黨立委們。

吳禹辰說，二階開始他們會加大力度架設連署據點，也會增開機動的連署站（捷運出口、菜市場），讓有意願的志工和好朋友們可以找得到他們。也會有機動部隊，也就是陸戰隊來走到每一個鄰里去做街道的宣講，讓選民知道他們罷免的原因。

吳禹辰說，第二階段他們會著重在團結以及加大力度在各種據點的架設上，希望能夠結合所有在野黨民意代表，包含板橋的議員、里長、協會社團等，他們都很樂見這樣子的力量可以加入我們的行列，畢竟他們不像執政黨一樣有豐富的資源。

罷免蘇巧慧團體召集人王昱人說，蘇巧慧、吳琪銘二階連署份數也是差不多3萬份，當然希望衝得越高越好。他們目前也積極的在土樹三鶯區尋找連署點和制定相關的快閃計劃等，積極的在尋求民意代表和在野力量得協助。

對於被蘇巧慧質疑死亡連署、不合格率高，吳禹辰說，對於這樣的說法他非常有意見，因為他們一切得資訊都是以中選會為主，但他們收到的索資公函內從沒有提到不合格率及不合格的份數，但為什麼民進黨黨部卻可以，難道是動用國家機器，所以知道的資料可以比人民多？為什麼身為發起罷免單位他們無法得知具體數字？

吳禹辰說，他們不知道有多少死亡連署數、戶籍不符和不合格數，所以對於這些數字的真實度、來源和取得管道都十分懷疑，也值得大家去思考，這對罷團來說是羅生門。

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