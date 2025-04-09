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    農業部旅費被刪 補助養殖業國際展無著 黃捷嘆：爛刪預算惡果

    農業部在高雄召開「因應美國加徵關稅我國吳郭魚及鱸魚養殖產業支持方案座談會」。 （翻攝黃捷臉書）

    農業部在高雄召開「因應美國加徵關稅我國吳郭魚及鱸魚養殖產業支持方案座談會」。 （翻攝黃捷臉書）

    2025/04/09 22:00

    〔記者王榮祥／高雄報導〕因應美國關稅衝擊，養殖業者希望政府全額補助國際參展、努力外銷世界；高市立委黃捷表示，今年農業部國外旅費被刪除60%，近乎等同外銷事務停擺，無法協助打通對外市場，感嘆濫刪預算惡果，實務上確實對漁民權益造成損害。

    黃捷指出，今天出席農業部在高雄召開的「因應美國加徵關稅我國吳郭魚及鱸魚養殖產業支持方案座談會」，盼協助台灣在地產業跨越這次關稅戰。

    她表示，台灣養殖吳郭魚有40%外銷、60%內銷，其中外銷79%到美國，比重非常大；每個業者遇到的問題不太一樣，包括「養殖業者觀望要不要轉養」、「加工業者希望媒合契作」，同時也希望政府協助降低非關稅貿易障礙、提供官方認定的衛生證明、及補助國際食品展精準行銷台灣品牌等。

    讓她感到特別遺憾的，是有業者表達希望政府全額補助國際參展、努力外銷全世界，但今年農業部的國外旅費被刪除了60%，近乎等同外銷事務停擺，無法協助打通對外市場。

    黃捷說，濫刪預算的惡果，實務上確實對漁民的權益造成損害；農業部則承諾，將提供適當的外銷獎勵，並盡力協助業者在高關稅下站穩美國市場，也提出3面向6大措施共180億補貼，因應短中長期的需求。

    養殖業者盼補助國際展，但農業部旅費已被刪60%，黃捷嘆爛刪預算惡果。（翻攝黃捷臉書）

    養殖業者盼補助國際展，但農業部旅費已被刪60%，黃捷嘆爛刪預算惡果。（翻攝黃捷臉書）

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