柯文哲不服羈押抗告駁回！民眾黨：司法雙標、濫權濫押

前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者塗建榮攝）

2025/04/09 21:04

〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，北院柯裁定柯自4月2日起續押禁見2個月；柯提抗告，高等法院維持北院見解，認定有羈押必要，今駁回抗告確定。民眾黨回應，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑了、不會跑的卻押好押滿，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押。

民眾黨指出，柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡之可能，且檢察官起訴書所列之證人，均在偵查時多次具結作證，亦無勾串之可能，至於台北地檢署檢察官以許芷瑜作為繼續羈押之理由更是牽強。本案起訴書中根本未涉及許芷瑜的犯罪事實，且辯護人早已清楚證明，許芷瑜買來回機票回國看牙醫，與柯文哲毫無關係。

請繼續往下閱讀...

民眾黨批評，從高院新聞稿中，駁回抗告理由模糊不清、忽略事實。如今，僅憑一句犯罪嫌疑重大，繼續關押柯文哲前主席，這是黨同伐異、清算政敵，嚴重侵害司法人權。

民眾黨質疑，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線，民眾黨誓言守護柯文哲前主席，守著民主、法治的底線，透過審判還以清白。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法