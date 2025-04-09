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    柯文哲不服羈押抗告駁回！民眾黨：司法雙標、濫權濫押

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者塗建榮攝）

    前台北市長、前民眾黨主席柯文哲。（資料照，記者塗建榮攝）

    2025/04/09 21:04

    〔記者林哲遠／台北報導〕前民眾黨主席柯文哲涉貪被起訴，北院柯裁定柯自4月2日起續押禁見2個月；柯提抗告，高等法院維持北院見解，認定有羈押必要，今駁回抗告確定。民眾黨回應，台灣司法縱放綠色權貴逍遙法外，該押的落跑了、不會跑的卻押好押滿，這是赤裸裸的司法雙標、濫權濫押。

    民眾黨指出，柯文哲辯護律師一再重申，柯文哲絕無逃亡之可能，且檢察官起訴書所列之證人，均在偵查時多次具結作證，亦無勾串之可能，至於台北地檢署檢察官以許芷瑜作為繼續羈押之理由更是牽強。本案起訴書中根本未涉及許芷瑜的犯罪事實，且辯護人早已清楚證明，許芷瑜買來回機票回國看牙醫，與柯文哲毫無關係。

    民眾黨批評，從高院新聞稿中，駁回抗告理由模糊不清、忽略事實。如今，僅憑一句犯罪嫌疑重大，繼續關押柯文哲前主席，這是黨同伐異、清算政敵，嚴重侵害司法人權。

    民眾黨質疑，對比林秉文、鍾文智等重大通緝犯，司法單位束手無策，甚至出現未做裁定就取消電子監控等荒腔走板的重大違失，不斷挑戰司法正義的底線，民眾黨誓言守護柯文哲前主席，守著民主、法治的底線，透過審判還以清白。

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