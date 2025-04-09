台灣就在身邊！外交部「尋找台灣」全球徵片至8/31 總獎金百萬

外交部長林佳龍於9日主持「尋找台灣#FindingTAIWAN全球徵片競賽」啟動記者會，邀請國內外網友及創作者，透過短影音呈現在世界各個角落捕捉到的台灣意象。即日起徵件至8/31止，總獎金達百萬元。（記者方瑋立攝）

2025/04/09 21:57

〔記者方瑋立／台北報導〕外交部長林佳龍於今（9）日主持「尋找台灣#FindingTAIWAN全球徵片競賽」啟動記者會，邀請國內外網友及創作者，透過短影音呈現在世界各個角落捕捉到的台灣意象，並一起分享與台灣的故事，讓世界看見台灣的精彩。

今年外交部擴大舉辦「全民潮台灣短片徵件競賽」年度活動，以「尋找台灣 #FindingTAIWAN」為主題向全球徵片，活動自即日起至8月31日止，參加者不限年齡及國籍，影片長度1分鐘，直式橫式不拘。總獎金高達新台幣100萬，共有36個獎項，包括首奬1名獨得20萬元、貳獎2名各得10萬元、參獎3名各得8萬元、佳作5名各得5萬元，以及每月各5名人氣獎最高可得1萬元。

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林佳龍致詞表示，台灣科技具國際知名度，台灣半導體也影響全球生活，台灣無所不在，但要如何尋找台灣，成為台灣人的重要課題。去年我們勇奪世界棒球12強冠軍時，選手用雙手在胸口比出隱形的「TAIWAN」，這個週末大阪世博開幕，台灣也將以另一種TW－－TechWorld館現身世博展區。

林佳龍鼓勵國人發揮「人人都是外交官」的熱忱，利用世博和故宮將赴捷克及法國展覽今年東西兩地的文化盛會，到世界各地尋找台灣，分享心中最有感的台灣畫面，也邀請全球與台灣有連結的朋友，共同加入在世界尋找、發現台灣的行列。

記者會現場邀請台灣設計翹楚亞洲大學數位媒體設計學系林磐聳教授，以及外交部去年「第10屆全民潮台灣短片徵件競賽」直式影片首獎得主YouTuber「韓國夫妻」啵妮和英俊到場，分享在世界與在韓國找台灣的參賽示範影片。

林佳龍也感謝民間協力促成這次活動，包括林磐聳及醒吾大學商業設計系老師翁永圳義務製作示範影片及設計活動主視覺，以及大肚山產業創新基金會贊助網紅合作經費。

此外，國內外設計師包括台灣張芳榜、林國慶、韓國白金男（Baik Kum Nam）、金鉉、李敏炯（Minhyoung Lee）、日本池田康正（Omijika mame）、印度Harry Sulastianto、辛巴威Chaz Maviyane-Davies等人也陸續在社群平台上發表「尋找台灣 #FindingTAIWAN」的影片或海報響應，凸顯這個活動的國際視角。

外交部長林佳龍說，台灣科技具國際知名度，台灣半導體也影響全球生活，台灣無所不在，但要如何尋找台灣，成為台灣人的重要課題。（記者方瑋立攝）

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