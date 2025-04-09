台中北區中央市場9月拆除 盧秀燕：明年200戶社宅動工

台中中央市場9月將拆除。（記者蘇孟娟攝）

2025/04/09 20:13

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市推動位於北區五權路的中央市場改建多年，市長盧秀燕今天施政報告指出，中央市場轉型將比照豬事園滿園區，設有公園、社宅及商場，市議員陳俞融質疑，盧秀燕上任6年多，中央市場改建進度延宕，攤商遷出後又放任市場舊址髒亂不堪，促市府明確給交代何時能改建；盧秀燕說，預計今年公園先動工，明年推建200戶社宅動工。

陳俞融指出，中央市場收回早在前市長林佳龍任內，即已規劃結合商場、社會住宅與停車場的多功能使用，並朝向招商進行，但盧秀燕上任後，因攤商補償金問題處理不當，引發攤商強烈抗爭，導致中央市場收回計畫延宕至今。

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陳俞融說，盧秀燕施政報告表示，中央市場社宅將於明年底開工，但屆時她就已卸任，究竟能不能在卸任前實際開工應清楚向市民交代；另中央市場現場髒亂不已，嚴重影響周遭景觀及市民生活品質，相關改造建設計畫延宕，卻又在收回後擺爛不管，讓北區民眾無奈。

盧秀燕指出，中央市場轉型後將規劃公園、可入住200戶的社宅及保留商場功能設有商場，其中公園部分今年會先開工，將規劃作「塗鴉公園」，中央市場社宅預計明年6到8月動工。

經發局長張峯源則指出，中央市場預計今年9月拆除，針對環境髒亂部分近期會安排現勘後，再規劃進行改善。

陳俞融舉中央市場環境髒亂，市府收回卻擺爛不管。（圖：陳俞融提供）

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