台北101插旗台中 陳淑華議員質疑「盧秀燕版台中101」卻跳票

台北101插旗台中，議員陳淑華質疑「盧秀燕版台中101」卻跳票。（圖：陳淑華提供）

2025/04/09 19:55

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市長盧秀燕今日在議會進行施政報告，提及台北101到台中打造「台中101」，預估未來台中整體百貨市場營業額將上看千億元，但市議員陳淑華質疑，盧秀燕號稱將台灣智慧營運塔打造成「台中101」，如今進度零，盧明年卸任在即，「盧秀燕版台中101」確定跳票，竟用台北101百貨進駐台中轉移焦點，掩蓋政策跳票。

盧秀燕今日進行施政報告，強調今年是台中建設開花結果豐收年，包括台中國際會展中心、綠美圖等年底均將開幕營運，台中巨蛋工程也啟動，更邁入捷運大開發時代，包括捷運藍線動工等7線齊發；她另說，連台北101與國泰人壽均將來打造「台中101」，台中將蛻變成國際城市。

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但陳淑華斥她任內重大建設都是預算追加再追加，工程延宕再延宕，上任已是第7年，海洋館養蚊子6年後，今年才終於等到可能開館，台中流行影音中心也養蚊子4年、文山焚化爐也是6年零進度，連台積電中科二期設廠都因都市計畫延宕，結果台積電轉往高雄設2奈米廠，如今快要完工生產了，超前中科二期進度2年。

陳淑華說，甚至水湳經貿園區重大建設「台灣智慧營運塔」的規劃，之前號稱要打造成「台中101」，相關進度也是零進度，如今台北101宣稱將進駐台中，但該案並非由台北101興建，而是一個商用不動產邀請台北101來台中展店，但盧秀燕卻大肆幫宣傳。

陳淑華說，問題是盧秀燕自己要蓋的「台中101」呢，盧任期到2026年卸任在即，台灣智慧營運塔進度零，顯然她明年底卸任前沒有辦法招商，政策又跳票，現在企圖用台北101插旗台中的訊息轉移焦點，模糊策跳票事實。

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