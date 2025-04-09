台中藍委黃健豪不知清泉崗機場軍民兩用 質詢交長「有飛戰機嗎」

黃健豪質詢時竟不知清泉崗機場飛戰機。（翻攝自臉書）

2025/04/09 19:08

〔記者蔡淑媛／台中報導〕大罷免第二階段進入倒數計時，中五選區藍委黃健豪罷免連署日前突破2萬份，突破法定門檻5成，身為台中在地立委今天在立法院質詢交通部長陳世凱時，卻連台中清泉崗機場為軍民兩用，還在飛軍機都不清楚，被網友截取成影片瘋傳，連軍事專家王臻明質疑這樣的人還能選上立委、政治評論員吳崑玉也大酸「這位真的是在地立委嗎！」罷團也驚呼「罷起來！」

交通部長陳世凱今天針對推動國際旅客來台觀光、及提升國際機場到立院專題報告，黃健豪先指台中清泉崗機場跑道長度3659公尺，不輸松山、高雄機場，為何台中機場升級國際機場後，等級不如北高、沒有提升，問題卡在哪裡？

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陳世凱回答，「你在台中很清楚，清泉崗原本是一個軍機場，軍方的任務其實也還滿蠻繁重的！」黃健豪再問台中機場品質由誰維護？交通部？陳表示，「是軍方負責」，不過黃仍沒搞清楚，仍問「是軍方負責喔，不是交通部？」陳再強調，「對，對那是軍方的跑道，我們用的是他的跑道。」

沒想到，黃健豪卻說，「民航這段（跑道）是軍民兩用，現在有在飛戰鬥機嗎？」聽得陳世凱尷尬回應「有啊！」，黃才不好意思說，「抱歉，這個我不清楚，我一直以為是單純的民用機場在飛。」陳世凱趕緊說明，「它（軍方）不是把跑道移交給我們，是我們一起在合用，大部分時間，其實是在飛軍機。」雖然跑道長度足夠，但跑道品質不足以負荷大型客機起降，需要跟軍方協調，是中部很重要的軍機場。

這段影片也被王臻明、吳崑玉等人在臉書分享，王臻明直言，原來真的有台中人不知道清泉崗空軍基地，還能選上立委，我們下次在逢甲夜市裡，隨機挑幾個台中人出來當立委，說不定表現會比這屆的還要好很多。

黃健豪質詢陳世凱時，不知清泉崗機場有飛戰機，表情尷尬。（翻攝自立院直播網）

黃健豪質詢陳世凱時，不知清泉崗機場有飛戰機，表情尷尬。（翻攝自立院直播網）

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