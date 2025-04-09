陳雅惠質疑「好孕專車」延至7月上路 盧秀燕曝原因

市議員陳雅惠質疑好孕專車實施日期延宕。（記者蘇金鳳攝）

2025/04/09 20:02

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市推出「好孕專車」計畫，將於今年7月上路，市議員陳雅惠今天在市議質疑，一開始說要今年年初實施，卻拖到7月才上路，市府應說明為何無法在上半年實施，且要加強宣導，以及評估將服務範圍擴大，至其他在台中居住的孕婦，以提升政策包容性。

市長盧秀燕指出，「好孕專車」為何7月才上路？因為台中市要做全國唯一、六都第一，台中要做線上申請以及發放服務。她舉例說，例如懷孕了，其它縣市採取給券方式，但她已經懷孕，卻還要到相關單位辦手續、領券；有的縣市則需辦卡，也要前往辦手續，反觀台中，未來要做線上就可以申請，由於這個開發需要整合，數位局等相關單位，因此需要時間。

請繼續往下閱讀...

市議員陳雅惠表示，台中市「好孕專車」計劃，原定於2025年初實施，但因系統整合問題，延至7月上路。她關心實施時間延遲，將影響孕婦在上半年獲得補助的機會，希望市府正視，並做好相關配套措施，為孕婦提供產檢交通補助服務。

社會局長廖靜芝指出，「好孕專車」規劃透過台中通APP發放計程車乘車金，使支付方式更為數位化及便利化，目前系統由數位發展局建置中，提供設籍台中市的本國籍孕婦，及配偶設籍台中市的非本國籍孕婦，自孕期起至預產期後6個月，30趟次（每趟上限200元），依實際搭乘次數最高6000元乘車補助。

陳雅惠則質疑，將醫院、計程車業者及「台中通」APP系統整合，恐導致技術和協調上的困難，影響服務順利推行，建議市府，加速系統整合，確保相關平台和業者的協調，避免一再延遲。

市長盧秀燕表示，好孕專車是線上申請，需要一點時間整合。（記者蘇金鳳攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法