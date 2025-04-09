因應關稅戰 朱立倫明晚召集16藍白營執政首長、代表共謀聯合對策

國民黨主席朱立倫（中）今天主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/04/09 19:42

〔記者施曉光／台北報導〕因應美國向台灣開徵對等關稅，國民黨主席朱立倫明晚（10日）召集16個藍、白營執政地方首長、代表及專家學者，在國民黨智庫舉行「縣市長聯合對策會議」，預定會後召開記者會接受媒體提問。國民黨說，在野大串聯，全國總動員，正面迎戰關稅挑戰！

國民黨指出，這場會議將匯整北北基桃、桃竹竹苗、中彰投等區域產業動態，其中，新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政以及台中市長盧秀燕等4名直轄市長親臨，廣納前中廣董事長趙少康以及前財經閣員、專家學者，共同針對台灣產業面臨的衝擊提出建言，展現國民黨團隊作戰決心，全力守護台灣。

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國民黨說，面對美國對台祭出高達32％的關稅，首當其衝的是台灣的中小企業與傳統產業，挑戰空前嚴峻，國民黨不僅是國會最大黨，更在地方政府實質過半執政，長期以來也是中小企業與傳統產業最堅實的後盾。

國民黨說，在關鍵時刻，責無旁貸扮演國會與地方執政主力的關鍵角色，針對特別預算、勞工保障、消費市場調整以及即將面臨的「匯率戰」等議題，提出具體主張與共同聲明，並要求中央政府與立法院儘速通過產業救助與轉型預算，讓台灣度過難關。

因應川普關稅，基北北桃4市會議共商策略，台北市長蔣萬安（右二）、新北市長侯友宜（左二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）出席。 （記者羅沛德攝）

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