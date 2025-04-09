陳玉珍反批造謠 張惇涵4點回應：自我證實提案刪產業補助

總統府副祕書長張惇涵以4點回應，藍委陳玉珍自證曾提案刪產業補助。（資料照）

2025/04/09 18:51

〔記者陳昀／台北報導〕總統府副祕書長張惇涵說，國民黨團總召傅崐萁說要將刪掉的預算拿來幫助產業，國民黨立委陳玉珍卻提案凍結中小及新創企業獎補助。陳玉珍反擊已撤案，怒轟造謠；張惇涵再以4點回應，陳玉珍試圖以「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」，然而，縱然相關提案未進入表決，最終也難逃被通刪的結果，再次喊話在野黨不該倒果為因。

首先，張惇涵說，他有注意到陳玉珍委員的回應，但她的回應其實自我證實了一件事，就是她確實提案刪除這兩筆預算，並且，如同其他在野黨立委的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

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第二，張惇涵指出，遺憾的是，最終的結果也「並非刪除未遂」，陳玉珍的2項提案縱然未進入表決，但經濟部中小企業署的預算最終也難逃被通刪的結果。實際上，不包括經濟部其他單位，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元（包括國外旅費被刪60％，國內旅費被刪20％等）。不過，無論如何，執政團隊一定會持續全力以赴。

第三，張惇涵說，目前台美雙方持續就後續談判的安排進行溝通，像是美國財政部長公開說，阿拉斯加能源計畫為優先清單，而台灣或可投入，台灣美國商會（AmCham Taiwan）更連續兩天發表聲明，呼籲台美雙方加速關稅談判，並稱台灣是美國長期可靠的貿易夥伴。

第四、張惇涵強調，此時此刻，應該要朝野合作、中央地方合作。因此，不該倒果為因，錯稱被刪除的預算，可以作為應變的財源，更不宜提出無助於台美關稅談判的方案。朝野應該凝聚具建設性的共識，做好更充分準備，才是正辦。

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