為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    陳玉珍反批造謠 張惇涵4點回應：自我證實提案刪產業補助

    總統府副祕書長張惇涵以4點回應，藍委陳玉珍自證曾提案刪產業補助。（資料照）

    總統府副祕書長張惇涵以4點回應，藍委陳玉珍自證曾提案刪產業補助。（資料照）

    2025/04/09 18:51

    〔記者陳昀／台北報導〕總統府副祕書長張惇涵說，國民黨團總召傅崐萁說要將刪掉的預算拿來幫助產業，國民黨立委陳玉珍卻提案凍結中小及新創企業獎補助。陳玉珍反擊已撤案，怒轟造謠；張惇涵再以4點回應，陳玉珍試圖以「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」，然而，縱然相關提案未進入表決，最終也難逃被通刪的結果，再次喊話在野黨不該倒果為因。

    首先，張惇涵說，他有注意到陳玉珍委員的回應，但她的回應其實自我證實了一件事，就是她確實提案刪除這兩筆預算，並且，如同其他在野黨立委的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

    第二，張惇涵指出，遺憾的是，最終的結果也「並非刪除未遂」，陳玉珍的2項提案縱然未進入表決，但經濟部中小企業署的預算最終也難逃被通刪的結果。實際上，不包括經濟部其他單位，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決，整體被刪除加被凍結的預算數，超過4.05億元（包括國外旅費被刪60％，國內旅費被刪20％等）。不過，無論如何，執政團隊一定會持續全力以赴。

    第三，張惇涵說，目前台美雙方持續就後續談判的安排進行溝通，像是美國財政部長公開說，阿拉斯加能源計畫為優先清單，而台灣或可投入，台灣美國商會（AmCham Taiwan）更連續兩天發表聲明，呼籲台美雙方加速關稅談判，並稱台灣是美國長期可靠的貿易夥伴。

    第四、張惇涵強調，此時此刻，應該要朝野合作、中央地方合作。因此，不該倒果為因，錯稱被刪除的預算，可以作為應變的財源，更不宜提出無助於台美關稅談判的方案。朝野應該凝聚具建設性的共識，做好更充分準備，才是正辦。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播