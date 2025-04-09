提議超徵5千億稅收用於紓困 張善政說明原因

桃園市長張善政今出席基北北桃會議。 （記者羅沛德攝）

2025/04/09 19:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國關稅新政對台灣產業造成衝擊，桃園市長張善政日前喊話希望中央將2024年超徵的5千多億元用於企業紓困。今（9日）他受訪表示，提出此想法的精神是，不希望排擠、壓縮到明年預算。

基北北桃四縣市首長今為美國關稅開會協商，會後共同接受聯訪。張善政表示，美國關稅政策宣布後，預估今年及明年稅收都不會太好，以明年預算來紓困勢必壓縮明年預算，地方政府不樂見，希望把已經超徵到手的五千多億來用，額度都可以再來討論；他指出，美關稅薪制一年要課12兆元，政府要用多少金額紓困，要很智慧運用，現在先不要談多少錢，重點精神就是別壓縮到今、明兩年的預算，如中央有辦法從超徵之外財源籌措，他也都支持。

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新北市長侯友宜說，很多產業都發聲，認為中央提出的880億元補助不夠，要多少能夠到位，這才是企業關心的；台北市長蔣萬安也說，他認為880億元不夠，未來美國可能針對半導體、藥品課徵關稅，他也支持運用超徵稅收幫忙。基隆市長謝國樑對此則未回應。

而台北市去年超徵34.5億元稅收，蔣萬安也說，只要能協助北市勞工、產業，台北市政府願意把這筆錢拿出來幫忙。

針對川普放話下一波關稅大刀可能直接揮向藥品市場，是否影響台灣健保？張善政說，目前還不知道相關關稅的幅度，無法預測，但健保的財務一直以來都是很大壓力，中央政策要有智慧因應，比如運用新科技讓疾病及早發現，也可以省很多醫療費用。

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