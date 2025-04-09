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    民眾黨彰化縣黨部主委 政二代溫宗諭接棒

    民眾黨彰化縣黨部主委、全國總工會秘書長溫宗諭出身政治世家。（圖全國總工會提供）

    民眾黨彰化縣黨部主委、全國總工會秘書長溫宗諭出身政治世家。（圖全國總工會提供）

    2025/04/09 18:31

    〔記者張聰秋／彰化報導〕民眾黨彰化縣黨部主委換人！縣議員張雪如卸下黨部首任主委，由46歲的溫宗諭接棒，溫宗諭是前彰化市長溫國銘的兒子、也是國民黨前立委陳杰的姪子。他說，首要任務是整合地方資源，積極尋找年輕人披上民眾黨戰袍參選，他本人不會參選。

    據了解，民眾黨內部規定，有黨公職的立委、議員不得兼任黨部主委，避免「球員兼裁判」爭議。張雪如昨晚在彰化縣黨部的臉書貼文表示，新任主委將於今天公布，希望大家繼續支持。她也說，在民眾黨最艱難的時候，新主委願意挺身而出，令人感動。她感謝人生中遇見柯文哲、遇見民眾黨，並強調「我會一直都在，身為台灣民眾黨的人，死為台灣民眾黨的魂。」

    溫宗諭也是全國總工會秘書長，他說，今年3月接獲民眾黨秘書長周榆修的徵詢，經過考慮後在清明連假前點頭答應。他強調，黨部主委是無給職，當前最重要的工作就是整合地方資源、推出各級民代候選人，因為2026九合一選舉將是民眾黨面臨的重大挑戰，未來也會向張雪如請教黨部運作細節。

    他指出，民眾黨規定主委不得參選公職，因此2026不會投入選舉，會專注發掘年輕人參政。他強調，民眾黨在彰化會與所有能合作的力量攜手，包括國民黨等友好陣營。談到產業議題，他指出，美中貿易戰對彰化產業衝擊大，身為總工會秘書長與黨部主委，他特別關注勞工權益，守護全國勞工和家鄉人民，是他當前的重要任務。

    前彰化市長溫國銘的兒子、46歲的溫宗諭接下民眾黨彰化縣黨部主委。（圖全國總工會提供）

    前彰化市長溫國銘的兒子、46歲的溫宗諭接下民眾黨彰化縣黨部主委。（圖全國總工會提供）

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