對等關稅基北北桃市長聯合聲明 推4機制與中央協力守住產業

因應對等關稅，台北市政府9日召開基北北桃4市會議，出席的台北市長蔣萬安（右二）、新北市長侯友宜（左二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）會後接受媒體訪問。 （記者羅沛德攝）

2025/04/09 18:07

〔記者甘孟霖／台北報導〕應對美國關稅政策，基北北桃四市首長今（9日）召開會議研商，會後發布聯合聲明。四市將共推共享產業及勞動監測資訊、建立跨區就業服務平台、推動物價及經濟監控機制等。四位市長並共同宣誓，將以最大誠意、最實際行動與中央協力守住產業。

聲明指出，面對產業外銷受阻，國際訂單流失風險上升；勞動市場受壓，無薪假與裁員風險，地方政府迎難而上，需中央資源快速對接，期待中央釋放資源，和地方政府攜手合作。

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此外，四市的應變方案也即刻展開，基北北桃四市已分別啟動應變機制，並在極短時間內展開跨區合作，以「緊急紓困」、「數位轉型」、「產業鏈重組」及「前沿技術研發」四大方向前進，並針對面臨的挑戰提出共同策略。

四市共同策略包含：將共享產業與勞動監測資訊，即刻啟動大量解雇、無薪假，或失業變化的資料共享，做為政策調整預警；建立跨區就業服務平台，打破行政疆界，協助勞工在基北北桃跨市快速轉職，維持就業穩定；推動物價及經濟監控機制，共同建立物價穩定工作群組，嚴防惡性漲價、監控通膨或通縮訊號；強化海外市場拓展合作，協調四市資源，合辦海外拓銷、商品展示與產業招商活動。

另外，四市也將輪流舉辦美國商品採購會，邀請美方參與、協助有需求者擴大對美採購；並提供利息補貼及延稅申請，積極思考權限內的減費減租措施，現行可提供信保貸款利息補貼，及地方稅可申請延稅或分期繳納。

四市也呼籲中央，啟動中長期支持，在勞動面向強化應變機制，如景氣有惡化跡象，請中央釋出公共服務職缺（如以工代賑），擴大短期就業機會；指定受影響勞工適用就業服務法第24條，提供必要補助與協助轉職培訓。

四市指出，財政面向中央應檢討稅制、減輕企業負擔，協助地方政府緊急紓困、照顧勞工，並投資產業中長期數位轉型、產業鏈重組及前沿技術研發-推動技術自主與產業升級；此外儘速檢討稅制，研議降稅、延稅、分期繳納等具體措施，協助企業渡過短期資金壓力。特別針對營所稅、綜所稅等國稅項目；各界也應共商長期、全方位產業、貿易、金融和就業的對策，給予產業和勞工最即時支持；也應鼓勵金融機構利用信用保證機制，加強辦理中小企業放款。中央政府應思考針對為失業家庭、受災中小企業提供融資。

在產業面向，中央要推動轉型升級，爭取公平競爭環境，強化中央-地方-產業之間的即時資訊有效分享、讓資源能快速落地、措施能針對痛點，避免空轉與延遲；四市也呼籲中央加速談判。

聲明最後指出，地方政府有責任感、更有行動力，但關稅與經貿談判畢竟屬於中央權限，唯有中央資源到位、系統整合順暢，才能發揮最大效能；四位市長並承諾，將以最大的誠意、最實際的行動，與地方攜手，與中央協力，守住產業、護住就業、穩住信心，讓台灣在危機中再次進化，脫胎換骨。

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