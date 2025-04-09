民進黨連爆共諜案 賴清德下令：研議黨工急難救助計畫

賴清德今在民進黨中常會指示，請秘書長林右昌研議黨工救助計畫。（圖由民進黨提供）

2025/04/09 17:51

〔記者陳政宇／台北報導〕中國對台滲透攻勢不斷，包括民進黨籍國會助理盛礎纓、總統府諮議吳尚雨、民進黨前黨工邱世元、黃取榮等人接連捲入共諜案，引發關注。兼任民進黨主席的總統賴清德今（9日）指示，請民進黨秘書長林右昌研議黨工救助計畫，以防黨工因經濟困境而讓中共有可乘之機。

民進黨今天下午召開中常會。據與會人士會後轉述，兼任民進黨中常委的立委王定宇提及，共諜案高達6成是國軍或退役軍人，涉案原因可能是經濟困難而被中共收買，且從目前資訊顯示，黨工被匯入金額高於國軍，黨中央應慎防此事。

請繼續往下閱讀...

對此，賴清德裁示，黨部可朝此方向提供一套機制，避免黨工因急需而遭滲透，並請林右昌研議相關計畫。

黨內人士說明，賴清德擔任黨主席後，已針對老黨員設立急難紓困救助需求辦法，未來能否比照，避免黨工因經濟困難而讓中共有可乘之機，目前仍在討論財源及救助方式。

此外，賴清德日前出席活動時也曾示警，中國對台的滲透日益擴大，連執政黨的黨工都是收買對象，在野黨也是一樣，各行各業都是中國收買的對象；他呼籲，台灣人一定要團結合作，共同提高警覺。

民進黨中常會，發言人韓瑩轉述中常會內容。（記者王藝菘攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法