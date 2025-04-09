不滿中配要繳交證明！翁曉玲要全台灣人證明沒有中國戶籍

國民黨立委翁曉玲。（資料照）

2025/04/09 19:33

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期許多在台中國配偶及在中國出生的子女接獲移民署通知書，被要求在3個月內繳交喪失原籍證明等文件，否則恐遭撤銷在台定居、戶籍，引起議論。對此，立委翁曉玲質疑此做法等於不把中配當成台灣人，她並稱，「你今天應該要求全台灣的人啊，都到大陸那裏去生幾個除戶證明，證明自己說沒有大陸的戶籍」。

立法院司法及法制委員會今天邀請司法院秘書長、法務部部長等率所屬相關單位進行專題報告，並備質詢。

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翁曉玲質詢時表示，如果陸委會今天質疑台灣可能有些人在中國有護照或是戶籍，為什麼不全面清查，只挑93年之前已經取得身分證，理論上已經是中華民國國民的人來查？翁曉玲不滿，此事已經事隔多年，陸委會這次就是針對中配，總總措施就是找中配麻煩。

翁曉玲認為，現在的作法是極為不妥的。她指出，要是現在所有中國國民要取得身分證是依據《兩岸人民關係條例》第17條，既然取得了就是台灣人民，要是今天依據第9-1條，要求他們要檢附這些除戶證明，「理論上應該是全台灣的人民都要發這個通知阿！」

翁曉玲不滿表示，行政機關怠惰20年不去追，突然之間告訴大家，全部人都要附除戶證明，「你今天應該要求全台灣的人啊，都到大陸那裏去生幾個除戶證明，證明自己說沒有大陸的戶籍」。翁曉玲批評，這就是沒有把中配當成台灣人，是最大的問題。

目前在台中配14萬多人中，有1萬多人尚未繳交喪失原籍證明文件，恐遭註銷台灣身分。陸委會副主委梁文傑今（9）日強調，此措施與中配言論尺度沒有關係，是因為「兩岸條例」規定兩岸之間只能有一種身份，移民署依法行政，若有個案困難的部份，可以聯絡移民署專線或信箱，會特別處理幫忙。

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