傳王鴻薇拜票嗆拒握手民眾「無恥」 罷團：多位志工親耳聽聞

國民黨立委王鴻薇（左）遭指控在市場對拒絕握手的民眾問「你怎麼這麼無恥」。王鴻薇否認有此事。（示意圖。圖取自王鴻薇臉書）

2025/04/09 19:32

〔記者林承鴻／台北報導〕全國各地罷免國民黨立委的第二階段連署如火如荼進行中。昨天（8日）有罷免立委王鴻薇團隊「山除薇害」志工在社群平台發文分享，指有民眾說，前幾天在市場遇到王鴻薇，民眾拒絕握手竟被王鴻薇問「你怎麼這麼無恥」。王鴻薇今天否認有此事，表示已再次報警提告；罷團「山除薇害」則說，現場多位志工親耳聽聞，皆能作證。

王鴻薇今天在臉書發文表示，罷團成員直接發文造假攻擊，她決不寬貸，已經再次報警提告選罷法及妨害名譽。王鴻薇說，近期她只有上週日在松江市場以及謙和市場向民眾拜票並和支持者握手致意，行程中都有警方人員陪同，他們身上都有密錄器全程錄影，而辦公室同仁也全程錄影保存雲端存檔。

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王鴻薇鄭重敬告罷團，無止盡地造謠不是民主，是傷害民主。她說已經將影像紀錄提供給警方，事實就是全程都沒有該文所述的狀況，指自己一再被用莫須有造假手段抹黑，因此報警提告。

罷團「山除薇害」下午澄清，該位民眾在準備開攤前氣沖沖前來簽署，主動分享自己與王鴻薇互動的經過，志工當下僅當趣事聽聽，且在場數名志工皆能作證。他們請王鴻薇問問自己，為何這則「奇聞軼事」曝光之後，竟無人質疑？是不是因為這樣的情節與委員平日作風「過於貼近」，才讓人難以懷疑？

山除薇害說，王鴻薇反覆動用權勢與警政資源，對公民恐嚇與控告，但他們不會退縮，他們將與律師群並肩作戰，協助志工採取一切法律手段，保護每一位站在街頭的夥伴。

山除薇害表示，他們要用王鴻薇自己的話回敬「無止盡地造謠不是民主，是傷害民主。任何一個正常人都不會認同這種低劣的手法，請不要再侮辱中山、北松山選民的智慧與眼光了。」罷團麻煩王鴻薇說出這句話，自己要先做得到。

山除薇害說，王鴻薇昨天才剛遭高等法院駁回上訴，再度被認證為「造謠薇」，竟指控罷團志工「造謠無極限」，他們受寵若驚。山除薇害說，畢竟針對造謠一事，他們遠不如王鴻薇純熟，誠摯期待未來有機會向她請益——如何能造謠造得面不改色，還能屢敗屢戰？

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