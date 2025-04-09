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    台美關稅談判管道對接 林佳龍：期待很快實質進行

    外交部長林佳龍。（記者方瑋立攝）

    外交部長林佳龍。（記者方瑋立攝）

    2025/04/09 17:14

    〔記者方瑋立／台北報導〕川普關稅政策震撼國際，各界關心台美談判進度，外交部長林佳龍今（9）日受訪表示，台美雙方已建立溝通管道，美方也已正在安排當中，期待很快可就實質內容進行談判。

    林佳龍今天下午主持外交部「尋找台灣」全球徵片競賽記者會後接受媒體聯訪表示，美方已正式對外表達有收到我們的聯繫，並且已經在安排當中，已列入未來要談判的名單。

    針對美國財政部長貝森特受訪時提及盼台、日韓參與阿拉斯加天然氣採購及投資，林佳龍說，台灣中油有與美方簽署投資意向書，這些都有助於縮短我對美的貿易順差。目前行政院也已完成盤點，包括美方關心的增加對美投資、採購，降低關稅以達關稅對等，另外有部份具體的非關稅貿易障礙項目，包括汽車、藥品、農產品等也都正在進行，希望未來減少這些問題。

    至於我方談判人員是否都已到齊、時程可否預測？林佳龍指出，行政院已成立一個台美經貿工作小組，外交部也是成員，政務次長陳明祺也擔任副總談判人，（台美間）本來就有一個機制，現已聯繫與美對接中，且雙方已經建立溝通管道，目前正在交換訊息，美方也希望我們再提供進一步的資料，也先準備好陸續提供中，期待很快就實質內容進行談判。

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