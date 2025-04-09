徐巧芯要國安局查她是否為共諜 曹興誠批：詭計多端劣質立委

國民黨立委徐巧芯今日質詢國安局長蔡明彥時，連問「我是不是共諜？」、「有沒有國民黨立委正在被偵查？」。（擷取自國會頻道/YT）

2025/04/09 17:14

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今日在立法院外交國防委員會質詢時，要求國安局7天內調查她是不是共諜或中共地下黨員，並與國安局長蔡明彥唇槍舌戰。前聯電董事長曹興誠今日強調，「徐巧芯模仿朱學恆，小心弄巧成拙」，這種濫用職權、詭計多端的劣質立委，罷免掉是剛好而已。

徐巧芯質詢長蔡明彥時連番追問，「我是不是共諜？」、「有沒有國民黨立委正在被偵查？」；蔡明彥回答，這是假設性的問題，「假如正在調查的話，怎麼可能在這場合回答正在偵查的個案呢？」並請徐巧芯不要利用國會質詢時間，進行政治攻防跟操作。

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曹興誠今日發文指出，朱學恆性騷擾了鍾沛君，還自作聰明，跑去法院告自己，結果被判刑入獄11個月，至今還在服刑中。徐巧芯今天在立院質詢，要求國安局長偵辦自己是否中共地下黨員。她想玩朱學恆的把戲，其目的是「如果國安局不查她，就證明她不是地下黨員，就可以證明我在誹謗她」。

曹興誠分析，既然徐巧芯有這種請求，國安局不妨就去查查。但徐巧芯限定7天之內，則不必理她。徐巧芯給出7天的期限，顯示她色厲內荏。要查就讓國安局好好查，幹嘛限定7天？分明是想短期利用國安局打選戰，逃避被罷免。

曹興誠強調，「他罵這些藍白立委是中共地下黨員，自有所本，但我沒有說她們是匪諜；這兩者定義不同。徐巧芯誇大我的指控，意在挑撥，增加我的仇恨值。把別人沒講的話塞進別人嘴裏，是徐巧芯和翁曉玲等人慣用的下流計倆」。

曹興誠舉例，他前幾天說，藍白立委是替中共服務的，台美之間的關稅問題，不干他們的事。結果徐巧芯故意扭曲他的話，指控不關心民間疾苦，真是口如毒蛇。

曹更直言，「徐巧芯對我不滿，大可以直接去告我，幹嘛濫用立委職權，去找國安局的麻煩？徐巧芯不敢告我，因為她對我做了很多誹謗；我不告她算客氣了，她哪敢去告我？」這種濫用職權、詭計多端的劣質立委，罷免掉是剛好而已。

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