川普關稅大刀 基北北桃市長籲團結、助企業度難關

因應對等關稅，台北市政府9日召開基北北桃4市會議共商策略，台北市長蔣萬安（右二）、新北市長侯友宜（左二）、基隆市長謝國樑（左一）、桃園市長張善政（右一）出席。 （記者羅沛德攝）

2025/04/09 17:05

〔記者甘孟霖／台北報導〕美國總統川普關稅大刀對台灣經濟造成影響，台北市長蔣萬安號召基北北桃四縣市，今天（9日）針對關稅議題進行四市會議。 四市首長呼籲國人面對國際變局要團結面對、停止對立，協助企業度過難關。

台北市蔣萬安致詞表示，台灣是出口導向國家，受關稅衝擊比許多其他國家還要嚴重，他提及前天拜訪企業代表，有位在美國擁有160多家店的手搖飲業者，對方說美國宣布關稅政策後，現有的4大倉庫三天內就清空，目前有6艘船的貨物還在海上，一旦到港就要面臨關稅，感到非常徬徨，業者也指出，希望國內放下對立，趕快救經濟。

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蔣也提到，他與另一個汽車零組件企業主管說，目前已有訂單被暫停，業界很擔心轉單、撤單，未來甚至可能面臨員工要輪休、無薪價等，呼籲政府趕快擬訂政策接住勞工。最後，蔣萬安再度強調，希望國內放下對立，趕快救經濟，團結是現在唯一的正道。

基隆市長謝國樑則表示，近日與企業開會，看到廠商非常憂慮，很多企業已經考量運作如不順利是否要無薪假等，這是非常大規模要應變的事件，中央、地方要一起團結應對。

他說，這不只是台灣國難，同樣也是美國國難，第一週影響出口商，下一週就會影響到美國本地市場消費者端，美國也人心惶惶，他也呼籲現在要做的就是團結，一起努力解決困難，他也會代表基隆企業來表達第一線心聲。

桃園市長張善政說，川普宣布高關稅，表面上是要平衡跟各國的貿易逆差，但背後真正目的，是要把台積電等製造業拉到美國。

他也提到，台灣是輸美大國，現在首要做的就是協助輸美企業，但除了輸美企業外，也有許多產業非以輸美為主，也受到傷害；他說，目前中央政府提及對等零關稅，但很多桃園產業界跟他說，如對等零關稅真的成立，有些不是輸美的產業也會大受影響；他舉例，桃園是汽車零組件生產重鎮，如真的進口零關稅，可以想見汽車業會受到巨大影響，這也是很多人顧慮的。

此外，張善政說，擴大零關稅，輸入美國許多農產品等，也會讓國人擔心萊克多巴胺肉品、基改食品等，他也要呼籲衛生福利部、農業部，為國人健康來把關；也提醒中央政府，對等零關稅是釋出善意表現，但不能夠濫用，否則對產業也是傷害。

新北市長侯友宜說，台灣面對世界變局、全球貿易，該如何凝聚更多共識，來和全世界採取最有利方式，穩固台灣經濟，面對挑戰除團結外，現階段所有企業、人民都期待台美談判能有進展；對外，身為經濟龍頭的基北北桃四市首長起身呼籲，支持對外政府關稅談判，要和全世界交朋友，拓展出口貿易、經濟能力；對內，也會代表產業向中央反映基層建議。

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