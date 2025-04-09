因應關稅5策略獲美方善意評價 賴清德：盼朝野團結共度難關

賴清德今在民進黨中常會談到，他日前提出因應變局的5大策略，獲得美方善意的評價。（圖由民進黨提供）

2025/04/09 16:58

〔記者陳政宇／台北報導〕美國政府以「對等關稅」為名對台灣加徵32%關稅，兼任民進黨主席的總統賴清德今（9日）指出，他日前提出因應變局的5大策略，獲得美方善意的評價，若新增880億元預算能獲在野黨支持，就能盡速扶助受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始，盼朝野政黨共同以國家發展為己任、團結一致，相信台灣一定能度過這次難關。

民進黨今天下午召開中常會。據民進黨發言人韓瑩會後轉述，賴清德談到，近日全體國人、乃至於全世界都相當關心，美國政府所提出的對等關稅計畫、以及後續的影響，而在台灣時間午後，美方的「較高對等關稅」已經正式開始徵收，包含台灣在內，這次的計劃對市場的信心產生不小的衝擊，中長期來看，對我們所熟悉的世界經貿局勢更會有深遠的影響。

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賴清德說，世界各國已經提出各式回應，有些國家將採取報復性措施，更進一步加劇貿易與國際關係的緊張；他要向國人報告，面對挑戰，政府不僅長期掌握、更有準備；此時此刻，台灣必須團結一致、步步為營，才能轉危為安。

賴強調，政府在第一時間就推出涵蓋不同產業的9大面向、20項措施，從融資、產業扶助、出口手續減免、單一諮詢窗口、安定就業到開拓多元市場等手段，至少新增880億元的預算；若獲得在野黨支持，可以盡速上路，扶助第一時間受到關稅衝擊的產業，也作為中長期台灣調整轉向的開始。

賴也提及，他幾天前包含立即的因應措施在內，公布台灣面對這次變局的5大策略，不僅獲得社會的認同、產業界的支持，也獲得美方善意的評價。無論是關稅的影響、或是產業的聯繫與支持、乃至與美方其他面向的合作，政府都有持續準備、盤點，也會持續觀察分析。

賴清德說，他完全同意，互惠互利的貿易與自由開放的市場，一直是美國、台灣、以及絕大多數國家的追求；但面對忽略我方在供應鏈上關鍵位置的關稅政策，我們會持續與美方密切溝通協調，透過談判，全力爭取改善對等關稅，維護我國企業的公平競爭地位。

賴重申，台灣沒有計畫採取關稅報復，企業對美國的投資承諾，只要符合國家利益，也不會有任何改變。感謝社會各界，這1週提供許多寶貴的意見，都是政府決策過程中的重要參考。

同時，賴清德指出，行政院也已邀請在野黨團代表至行政院進行會商，展現團結。台灣應該利用每一次的地緣政治經濟變動，來推動適合自身產業、乃至國家社會發展的方向；從過去一段時間到至少未來十年，我們在供應鏈的關鍵位置，以及我們該投資的方向，是非常明顯的。

賴清德呼籲，在這個關鍵的時刻，朝野政黨要共同以國家發展為己任，團結一致、為台灣經濟打開更寬闊的出路，相信台灣一定可以度過這次難關。

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