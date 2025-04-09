因應美調高關稅 張善政明將出席行政院會

美國對台課徵32%關稅，桃園市長張善政今主持市政會議時表示，明日將參加行政院會。（記者謝武雄攝）

2025/04/09 16:45

〔記者謝武雄／桃園報導〕美國對台課徵32%關稅，桃園工業年產值逾4.7兆元，也成為受影響最嚴重的城市之一；桃園市長張善政今主持市政會議時表示，明日將參加行政院會，向中央反映產業的實際情況，積極爭取相關支持，確保桃園產業與民生穩健。

張善政也提到，截至目前為止尚未有廠商通報無薪假或調整工時，已指示勞動局掌握企業動向，如有異常狀況，將以保障勞工權益為最優先，並即時提供協助，也由經濟發展局、勞動局、社會局、農業局共同成立「關稅衝擊聯合因應小組」，全力協助在地產業及勞工因應關稅挑戰。

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張善政指出，桃園市年產值逾4.7兆元，與美國進口品項高度重疊，面對關稅衝擊，產業可能出現毛利率下降、產能轉移及出口下滑等影響，市府已經啟動與桃園各大產業公會與協會的拜會、訪視與聯繫工作，密切掌握第一線情況與需求。張善政也提到，美國長期以來的經濟結構已非製造業導向，企業設廠亦非長遠之策，呼籲中央與地方政府應共同思考推動人工智慧與網路產業的創新發展，突破傳統產業受限於關稅的困境。

另依據經濟部統計，台灣對美國出口前20大產品集中於資通訊產品、汽車零組件、金屬扣件、塑膠製品等：其中又以顯示卡、伺服器、筆電、靜電式變流器、汽車零組件、車燈、網通設備零組件、鍋子槽桶器具等產品高度倚賴美國市場，對美國出口占其全球出口超過50%。

對照桃園主力產業，與台灣對美國出口前十大產品高度重疊的產品有五大產業，包括「電腦、電子產品及光學製品製造業」、「電子零組件製造業」、「金屬製品製造業」、「電力設備及配備製造業」與「汽車及其零件製造業」，總產值合計占桃園製造業產值67%以上，受關稅衝擊影響極大。

張善政說，對於桃園可能遭受衝擊，市府持續彙整業界回饋與相關研析，與中央密切探討，將影響降到最低。

美國對台課徵32%關稅，桃園市長張善政今主持市政會議時表示，明日將參加行政院會。（記者謝武雄攝）

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