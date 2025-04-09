徐柏岳反問藍營「難道要舔共？」 加碼轟馬英九：就是個死要飯的！

退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳。（圖翻攝自徐柏岳臉書）

2025/04/09 17:32

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕退休飛官「台灣鷹爸」徐柏岳日前站出來表態反共、支持大罷免，結果遭國民黨及多個親藍粉專指控，他在1995年台海危機期間曾「跳機逃美」。徐柏岳近日上政論節目秀出中華民國政府當年給他的密函，強調自己是有「特殊任務」，並沒有潛逃。今天（9日）徐柏岳還加碼痛批前總統馬英九，「他就是死要飯的！」

徐柏岳本月1日出席與一眾退將出席聯電創辦人曹興誠召開的記者會，公開力挺反共、大罷免，不料隔天（2日）遭踢出空軍官校校友群組，還有多個親藍粉專轉貼軍中傳言，稱當年三軍有許多人曾因相信「1995閏8月」中共要血洗台灣預言，這些軍人休假時以出國旅遊為由，在國外跳機逃官，當時在455聯隊的飛官徐柏岳就是其中之一，當年與太太滯美不歸。國民黨發言人楊智伃也拿此事在臉書嘲諷徐柏岳，當年怕中共逃到美國，現在搖身一變成「抗共保台大罷免」的英雄，令人感到不齒。

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對此，徐柏岳第一時間就澄清，假使當年他真的跳機逃官，回來就應該被判軍法，而且也沒資格領取退伍令和退休俸，事實是他當年在美國接到「特殊任務」，他如期如質完成，返台後順利拿到退伍令和退休俸。昨天（8日）他更上政論節目，曬出中華民國政府1995年9月13日給他的密函，文件上頭有中華民國政府編號，收件地址為美國加州，內文寫明「on behalf of President Lee Tong-hui（李登輝）」，證實當年李登輝政府有交付任務給他。

徐柏岳透露，當時他在美國的「基督徒全備福音從業人員協會」（簡稱全福會）當工作人員，這個團體在全球160多個國家都設有團契，1995年在美國德州有世界大會，他還是中（華民）國事工代表。當年李登輝政府希望全福會的系統組織，可以跟台灣的外交官做連結，由他來去做所謂的「國民外交」，而他如期如質完成。

今天他又上另外一檔政論節目，這次除了總統府密函，還曬出他當年與全福會國際副總裁的合影和2001年拿到的退伍令。徐柏岳表示，他當年是1995年4月到美國，11月13日回到台灣，在美待了7個多月，照藍營所說他是以去旅遊為由在美跳機，但觀光簽證不可能讓他在美國待這麼久，事實是他和家人在美一落地，國安單位就找了一對夫妻幫他們去辦美國公民、永久居民或臨時居民用的社會安全碼，「那是辦駕照、辦商務簽用的，所以我們的簽證不是觀光。」

徐柏岳接著說：「他們的邏輯也很奇怪，他們說你在1995年跳機，所以說你根本就是沒有保衛台灣跟中華民國的決心，所以說你沒有資格來反共，意思是現在舔共就對了嗎？親愛的弟兄姊妹們，難道你們就可以舔共嗎？不用保台嗎？你說我跳機沒有保台，不是啊，我有事情要做啊。其實當時接這個任務，他們只是覺得（我）忠貞程度可以，東西就來了，其實也不難，就是陪他們生活，然後把這個資源對引而已。我後來回去看，可以公布了，已經30年了，而且這不是一個羞恥的事情。」

徐柏岳還加碼稱，國民黨老一輩深藍的思維就是，「如果你血統不對，你不會成為主流，你的槍桿子不夠硬，你也不會成為他們的核心人物。而馬英九在我們的看法是，他沒有槍桿子，血統也不正，他是文膽出身，他是抱來養的，他就是死要飯的！他再怎麼蹭，在黨國思維、在蔣氏威權體制下，他根本是個屁！所以他要去舔（共）讓他舔，他沒有價值，這就是深藍的思維。」

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