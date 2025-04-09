為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    徐巧芯質詢稱外交人員是共諜 林佳龍：資訊錯誤

    針對國民黨立委徐巧芯烏龍爆料外交部北美司人員是被調查中的「共諜」，外交部長林佳龍9日澄清，經查北美司並無徐所指涉的人，應該是名字很像導致資訊錯誤。（記者方瑋立攝）

    針對國民黨立委徐巧芯烏龍爆料外交部北美司人員是被調查中的「共諜」，外交部長林佳龍9日澄清，經查北美司並無徐所指涉的人，應該是名字很像導致資訊錯誤。（記者方瑋立攝）

    2025/04/09 16:39

    〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（9）日質詢國安局局長蔡明彥時，爆料聲稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，正由國安局調查中，當時蔡明彥即已提醒徐資料有誤，但徐堅稱是拿網路上的「公開資料」。對此，外交部長林佳龍今天下午受訪表示，已請同仁馬上去查，徐巧芯資訊錯誤，可能是名字很像，但外交部北美司並無徐指涉的人。

    徐巧芯今在立院外交及國防委員會質詢，爆料聲稱吳釗燮一名「何姓助理」也是共諜，現正由國安局調查中，並以投影片秀出一名何姓男子的名片、照片及職務經歷和其他涉案人的關係圖，並指稱該男子現職為「外交部北美司專委」。

    蔡明彥當時答詢時即示警，徐的資料可能有誤，且恐有違反「個資法」疑慮。不過，徐巧芯仍堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮，「我在網路上查到的資訊不都是公開資訊嗎」？她也聲稱，這些照片都是從外交部網站上可以看到的，若有個資問題是不是外交部要注意一下？

    對此，林佳龍今天下午主持「尋找台灣」全球徵片競賽記者會後接受媒體聯訪，他表示，聽聞立法院傳來的新聞他也很驚訝，所以請同仁馬上去查，並沒有徐巧芯所指的這個人在北美司，（其資訊）應該是錯誤，

    針對前外交人員涉入共諜案是否會感到驚訝？林佳龍說，此案已在調查中，他會進一步來瞭解，就外交部現在同仁而言，（徐的說法）是有錯的，其他案件如何，國安局也已經強調在偵查中，不便評論。

    至於是否為遭誣控的同仁抱不平，徐巧芯是否有事前確認？林佳龍指出，並沒有收到徐確認身份或徵詢意見，所以今天知道也是很意外。

    據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，但徐巧芯誤植該何員相片、姓名，且其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符。（16:47更新）

    國民黨立委徐巧芯爆料外交人員是正在被調查的「共諜」，甚至直接在質詢簡報秀出姓名、職業經理和照片，被外交部長林佳龍打臉是烏龍一場。（圖取自國會頻道）

    國民黨立委徐巧芯爆料外交人員是正在被調查的「共諜」，甚至直接在質詢簡報秀出姓名、職業經理和照片，被外交部長林佳龍打臉是烏龍一場。（圖取自國會頻道）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播