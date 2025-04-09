徐巧芯質詢稱外交人員是共諜 林佳龍：資訊錯誤

針對國民黨立委徐巧芯烏龍爆料外交部北美司人員是被調查中的「共諜」，外交部長林佳龍9日澄清，經查北美司並無徐所指涉的人，應該是名字很像導致資訊錯誤。（記者方瑋立攝）

2025/04/09 16:39

〔記者方瑋立／台北報導〕國民黨立委徐巧芯今（9）日質詢國安局局長蔡明彥時，爆料聲稱國安會秘書長吳釗燮一名「何姓助理」是共諜，正由國安局調查中，當時蔡明彥即已提醒徐資料有誤，但徐堅稱是拿網路上的「公開資料」。對此，外交部長林佳龍今天下午受訪表示，已請同仁馬上去查，徐巧芯資訊錯誤，可能是名字很像，但外交部北美司並無徐指涉的人。

徐巧芯今在立院外交及國防委員會質詢，爆料聲稱吳釗燮一名「何姓助理」也是共諜，現正由國安局調查中，並以投影片秀出一名何姓男子的名片、照片及職務經歷和其他涉案人的關係圖，並指稱該男子現職為「外交部北美司專委」。

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蔡明彥當時答詢時即示警，徐的資料可能有誤，且恐有違反「個資法」疑慮。不過，徐巧芯仍堅稱其資料來源都是「網路公開」，不會有違法疑慮，「我在網路上查到的資訊不都是公開資訊嗎」？她也聲稱，這些照片都是從外交部網站上可以看到的，若有個資問題是不是外交部要注意一下？

對此，林佳龍今天下午主持「尋找台灣」全球徵片競賽記者會後接受媒體聯訪，他表示，聽聞立法院傳來的新聞他也很驚訝，所以請同仁馬上去查，並沒有徐巧芯所指的這個人在北美司，（其資訊）應該是錯誤，

針對前外交人員涉入共諜案是否會感到驚訝？林佳龍說，此案已在調查中，他會進一步來瞭解，就外交部現在同仁而言，（徐的說法）是有錯的，其他案件如何，國安局也已經強調在偵查中，不便評論。

至於是否為遭誣控的同仁抱不平，徐巧芯是否有事前確認？林佳龍指出，並沒有收到徐確認身份或徵詢意見，所以今天知道也是很意外。

據了解，外交部北美司確實有一名何姓專委，但徐巧芯誤植該何員相片、姓名，且其職務經歷與徐簡報所展示資訊完全不符。（16:47更新）

國民黨立委徐巧芯爆料外交人員是正在被調查的「共諜」，甚至直接在質詢簡報秀出姓名、職業經理和照片，被外交部長林佳龍打臉是烏龍一場。（圖取自國會頻道）

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