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    反批張惇涵胡說八道 陳玉珍：刪凍中小企業預算已撤案

    國民黨立委陳玉珍說，面臨關稅、應該同心協力的此刻，不要再拿刀捅在野黨，只為了達成罷免，請張惇涵出來道歉。（記者林欣漢攝）

    國民黨立委陳玉珍說，面臨關稅、應該同心協力的此刻，不要再拿刀捅在野黨，只為了達成罷免，請張惇涵出來道歉。（記者林欣漢攝）

    2025/04/09 16:46

    〔記者林欣漢／台北報導〕總統府副祕書長張惇涵今天接受網路節目專訪提到，中小企業的預算早被國民黨立委陳玉珍、林思銘提案刪除，中小及新創企業發展的獎補助預算被凍結20％也是國民黨提案。對此，國民黨立委陳玉珍下午反駁，這是未經查證的錯誤訊息，這兩個提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，根本連表決都沒有，總統府副祕書長胡說八道，上節目發言不負責任，「連基本的求證都沒有，這種官員應該下台吧」。

    立法院國民黨團也說，張惇涵居然公然造謠，國民黨團嚴正譴責，要求張惇涵立即公開道歉，把自己說的謊吞回去。

    陳玉珍指出，針對經濟部中小及新創企業署執行「中小及新創企業發展」共編列34億餘元，她與林思銘提案刪減8.1億餘元，以及「中小及新創企業科技應用」共編列18億餘元，她與林思銘提案刪減2億餘元，這兩個提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案。

    陳玉珍說，這幾筆預算還有50多億元以上可以使用，更何況這次關稅所受到衝擊的大部分都是傳統產業，根本不是新創產業。她呼籲，在面臨關稅、大家應該同心協力的此刻，不要再拿刀捅在野黨，只為了達成罷免的想法，大家應該團結一致，不要胡說八道，請張惇涵出來道歉。

    國民黨團也說，在現在全國產業面臨32％高關稅，國難當頭之際，張惇涵没空想出救國、救民、救產業之策，還有空誣指國民黨團針對今年補助中小企業相關預算刪減超過10億、凍結有6.4億。「這個政府不僅無能！更是無恥！」

    國民黨團指出，張惇涵拿出來的所謂預算刪減、凍結的提案證據，在院會三讀預算前，不是撤案，就是改為主決議。張惇涵如果不知道撤案就是無能，如果早知撤案，還公然造謠，就是無恥。這個立法院公報輕鬆可查詢到的資訊，貴為總統府副祕％書長的張惇涵還可以公然說謊，只為大惡罷加火添柴，這個政府真的瘋了。

    國民黨團說，內政部長、衛福部長為了大惡罷公然說謊被抓包，不僅不道歉還硬拗是「口誤」。現在，造謠國家隊總統府副祕書長搶著入列，你說大惡罷不是賴清德的指示，誰信？請賴清德、卓榮泰、柯建銘、吳思瑤放過台灣人民吧，如果你們有能力，台積電會拱手送美？台灣還要被課32％高關稅？把造謠的時間及本事拿來救台灣、救產業好嗎？大失業潮、無薪假潮、大通膨潮蠢蠢欲動，賴清德、卓榮泰你們準備好了嗎？

    針對提案刪凍中小企業預算，國民黨立委陳玉珍澄清已撤案。（國民黨立委提供）

    針對提案刪凍中小企業預算，國民黨立委陳玉珍澄清已撤案。（國民黨立委提供）

    針對提案刪凍中小企業預算，國民黨立委陳玉珍澄清已撤案。（國民黨立委陳玉珍提供）

    針對提案刪凍中小企業預算，國民黨立委陳玉珍澄清已撤案。（國民黨立委陳玉珍提供）

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