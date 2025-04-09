關稅戰補助金額藍營縣市與黨中央不同調 國民黨：大家盼愈多愈好

國民黨主席朱立倫主持中常會。（記者塗建榮攝）

2025/04/09 16:33

〔記者施曉光／台北報導〕行政院所提因應關稅戰880億補助方案，獲得藍營縣市長、立院黨團支持，國民黨主席朱立倫卻批評只是「杯水車薪」、「不務實」，加碼喊價2000億元，被外界解讀不同調。國民黨發言人楊智伃澄清，大家都認同要有補貼，至於金額多寡，相信各縣市首長與產業界一定希望愈多愈好，朱立倫主張2000億元的數字，相信大家都會認同，黨內方向一致，沒有任何其他異議或問題。

國民黨文傳會主委林寬裕則說，藍營縣市長的主張是支持政府紓困計畫，但並不是就止於880億，大家還是希望能夠擴大，最起碼也要2000億左右。

請繼續往下閱讀...

至於朱立倫主張的2000億資金來源包括被立法院刪減的總預算，總統府副祕書長質疑藍、白兩黨亂刪預算，包含赴美談判旅費，對此，楊智伃說，她感到很悲哀，在關稅戰開打，台股今天繼續下跌，總統府卻在責怪藍、白刪預算，「這是總統府該有的格局？」總統府現正掩飾的就是行政當局無能、無力解決關稅戰，只會甩鍋在野黨刪預算。

民進黨立委王定宇邀請朝野立委共赴美國溝通，國民黨是否考慮派人參加？楊智伃說，面對關稅問題，大家都希望團結共赴國難，如果立法院組團赴美，國民黨當然樂觀其成，但現在重要的責任在行政院與外交部，如果執政黨再多頭馬車，可能造成外交人員業務困擾，希望執政黨有一個完整方向，不要再多頭馬車。

對於罷免團體宣布國民黨立委羅智強罷免案已達第二階段連署門檻，楊智伃回應，看到這個數字，感覺非常誇張，因為就國民黨理解的民調顯示，在台北市大安文山區不同意罷免高出同意罷免達到22.2％，民進黨真的是用盡全力，國難當頭還在拚大罷免。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法