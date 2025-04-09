高市議員邱俊憲：毒防局剩20幾人卻負責全市業務 是否改「處」

高市議員邱俊憲建議，毒防局或許調整為毒防處？讓市府組織更符合實際需求。（翻攝官網）

2025/04/09 16:29

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員邱俊憲今質詢時指出，政府施政須與時俱進，毒防局僅剩20幾人，卻要負責全市毒防業務真的太辛苦，是否在保障員工權益下改為毒防「處」，讓整個市府編制有調整空間，符合市民期待。

邱俊憲指出，市府提供服務需與時俱進，但無論任何規劃，都會遇到變化，就像關稅衝擊讓人措手不及。

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他認為政府組織如何有效調整，應該可以心平氣和討論，並提到毒防局全局編制30幾位，目前僅20多人、預算也很少，需透過不同計畫爭取中央經費，20幾人負責全市毒防工作真的太辛苦。

邱俊憲再舉兵役局改為兵役處，併入民政局為例，調整後繼續提供服務量能，對文官任命也有保障，又能讓市府有一級機關調整空間。

他嚴肅建議，如果把毒防局業務改回到衛生或社會局內，調整為任務編組的毒防處？並保障同仁應有權益，或許能更符合市民期待；且二級單位某種程度還能獲得一級單位支援，應不至於影響業務推動。

邱俊憲強調，決不是否定毒防局團隊，而是站在整體思考，希望市府與毒防局都能想想。

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