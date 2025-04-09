美國調高關稅 南投廠商提出減稅、凍漲電費等訴求

美國調高關稅，南投縣政府9日邀集縣內廠商代表及相關公、協會研商對策。（記者張協昇攝）

2025/04/09 16:30

〔記者張協昇／南投報導〕針對美國宣布對台灣課徵32%關稅，對產業造成嚴重衝擊，南投縣政府今（9日）邀集縣內廠商代表及相關公、協會座談研商對策，會中廠商提出包括希望減稅、降息、凍漲電費、優惠補助及展延銀行貸款等訴求，另公會代表也呼籲廠商先備好紓困申請文件，以利快速申辦中央補助事宜。縣府表示，將彙整廠商意見後向中央建言，協助產業共度難關。

南投縣政府已責成工策會與建設處，針對縣內南崗、竹山2大工業區及各產業園區廠商進行訪查，縣內1150家廠商，初估約有200多家包括機械零件、塑膠製品、食品製造等行業廠商會受到影響，約佔1/4。

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昨天的座談會，廠商紛紛提出包括減稅、降息、優先凍漲電費及優惠補助等訴求，並希望銀行不要抽銀根，防止業者因資金周轉不靈而影響持續經營，能展延貸款本金，優先支付利息等。中華民國工業區聯合總會副總會長董正宗即指出，廠商遇到狀況時，員工失業是最大的問題，希望可以政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工，避免員工失業衍生更多問題。

縣長許淑華表示，針對廠商提出的訴求，縣府都將向中央具體建議，縣府也會推出地方稅務減免等因應辦法，尤其縣府已正式行文向中央提出建議，疫情期間中央曾提出各種補助及貸款方案，希望此次能比照辦理。

許淑華強調，目前中央880億元特別預算確定是不夠的，相信朝野都會繼續努力協助企業，請廠商即早備齊資料，待中央提出具體補助方案後，便能馬上申請。縣府、工策會也將持續連絡縣內企業，個別了解需要，下一步並將邀請農業界盤點各鄉鎮可能面臨到的衝擊提早因應，對美採購是否衝擊到南投甚至全國農民，農民的權益絕不能犧牲，縣府會作為後盾，跟企業與農民朋友站在一起，幫助大家一起度過難關。

南投縣長許淑華表示，請廠商即早備齊資料，待中央提出具體補助方案後，便能馬上申請。（記者張協昇攝）

中華民國工業區聯合總會副總會長董正宗指出，員工失業是最大的問題，希望政府挺銀行、銀行挺企業、企業挺員工，避免員工失業衍生更多問題。（記者張協昇攝）

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