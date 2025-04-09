因應美對等關稅 謝龍介籲卓揆功成身退改由財經內閣接手

國民黨立委謝龍介。（圖由《CNEWS匯流新聞網》提供）

2025/04/09 16:15

〔記者林欣漢／台北報導〕美國對等關稅政策今（9）日正式實施，國民黨立委謝龍介今（9）日接受《CNEWS匯流新聞網》政論節目《中午來開匯》主持人黃光芹專訪，謝龍介表示，國際經濟局勢正值風暴邊緣，政府必須展現決策團隊的應變能力；他直言，「卓院長應該已經勞苦功高，應功成身退」，由具備專業的財經內閣接手。「一個經濟部長不能講話，講話的都不是財經專業，企業看了怎麼想？」

謝龍介指出，台灣過去可以靠企業單打獨鬥，但這次不同以往，「這一次的波浪真的是太大」，政府應出面協助。他認為，傳統產業會首當其衝，例如，船廠利潤僅約10%，如今被課30%的關稅，他形容企業「我就是脫光光了，還準備倒閉，何必做？」他呼籲政府即刻出面協商，不應讓企業單打獨鬥。開放零關稅會對農畜產業造成的衝擊，進口農產都是大規模養殖，對方成本低，本地業者怎麼撐得下去？

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謝龍介主張，總統不宜站第一線，應交由團隊應對，「卓院長此時此刻應適度展現政治倫理」，若要進行財經內閣改組，應讓總統有用人空間，「找鄭麗君不宜，她過去未曾涉獵財經領域」，關稅與戰略議題高度關聯。

謝龍介認為，總統賴清德的對美談判小組，若由前總統蔡英文出馬會是好棋，應該為了台灣經濟命脈著想，勸賴總統放下與蔡前總統的隔閡。「平心而論，蔡英文跟賴清德，一個前總統、一個現任總統，誰跟美國的關係比較好？那當然是蔡。」

謝龍介說，蔡英文建立了8年與美國的關係，蔡不可能吝嗇到不讓賴清德享用這個關係，一切的主動權都還是在賴總統手上。謝龍介也說，如果大家真的為了台灣的經濟命脈設想，「你去求蔡英文，我不認為她會拒絕你」。他認為派蔡英文是好棋，只不過賴清德不一定會用，如果此時賴還是撐著，怕蔡賴彼此的隔閡，甚至怕蔡班師回朝，因為之前就傳出2027年蔡會派人馬挑戰賴清德，就如同2019年賴清德挑戰蔡英文的模式。

謝龍介認為，現在即便派蔡英文去與美國談判也只是緩和一下氣氛，因為剛開始就「搞砸了」，台灣都把底牌全部都掀出來了，「蔡英文去談台灣要幾%、幾%，但美國就會說賴清德都說要零關稅，會全力配合，也同意台積電赴美投資，甚至還要加大對美投資、加大採購，你們都講了」。

「不要見到美國就軟腳，我們更應該跟美國計較，這是台灣的利益，不是在野黨的利益。」謝龍介強調，台積電不能說自己不赴美投資了，但台灣政府可以搬出被主管機關的投審會卡住，由在野黨扮黑臉，都是政府可以善用的，執政黨與在野黨合作，「最後由執政黨出來收割，我們也同意，因為我們是在維護台灣的命脈」。

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